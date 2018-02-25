Самые удивительные находки, благодаря которым люди сказочно разбогатели 25.02.2018, 21:38

Кто-то, чтобы получить миллионы, усердно трудится сутки напролет, а кто-то просто рождается счастливчиком.

В этой статье newsyou.info приводит случаи, в которых самые простые люди по удачному стечению обстоятельств стали обладателями миллионов просто потому, что оказались в нужном месте в нужное время.

Крупнейший частный акционер Coca-Cola. В один из дней, самый простой американский житель по имени Тони Марон приобрел на барахолке коробку с документами всего за $5. Среди массы купленной макулатуры им были обнаружены 1625 ценных бумаг нефтяного предприятия, которое немногим позже произвело слияние со сторонним нефтяным предприятием, которое в недалеком будущем объединилось еще и с Coca-Cola. Вот так внезапная и очень приятная находка подарила своему обладателю права на 1,8 млн акций крупной корпорации, на общую сумму $130 000 000. Тони признали самым крупным физлицом — владельцем ценных бумаг Coca-Cola.

Крупнейший клад в истории Америки. Самая крупная по сумме находка в истории Америки была обнаружена в конце 80-х годах инженером Томми Томпсоном. Ученый трудился над проектами по разработке систем для атомных подлодок и еще со студенческих времен был сильно увлечен поиском утонувших суден и кораблей. И была у него «голубая» мечта — разыскать «Централ Америка», который затонул в 1857 году. Во время экспедиции, осенью 1988 года его поиски оказались успешными — робот Томми поднял со дна большой слиток золота, антикварные монеты и рынду. Стоимость обнаруженного составила $150 000 000, а слиток найденного золота, вес которого составлял 36 кг, был признан самым большим на земле и в скором времени был куплен за $8 000 000.

Награда кладоискателя. В 2013 году в южной части Австралии здешнему золотоискателю посчастливилось наткнуться на самородок золота, вес которого был 5,5 кг. Эксперты оценили стоимость находки в $315 000. Природный «клад» был обнаружен в г. Балларат, куда после такой радостной новости нахлынула волна других золотоискателей. Видимо, это место действительно богато за залежи драгоценного металла, ведь буквально за год до этого, в 2012 году, в этом же городе был обнаружен слиток золота весом 4 кг.

Клад, спрятанный в коробке для ланча. Забавная история, но уже не с таким же «богатым» концом, случилась с Бобом Киттс и Амандой Рис из Кливленда в 2006 году. В то время пара организовала ремонт в своем доме и нашла в стенах жилища два ланчбокса. В них находились свертки газет 1951 года, с аккуратно разложенными банкнотами. Находка включала в себя 3 пачки: 1 пачка с $20 долларовыми купюрами, 2-я была сложена из $50 банкнот и 3-я состояла из купюр по $100. В их числе были обнаружены и редкие экземпляры. Общая сумма найденного клада составила $23 000. Не успела пара нарадоваться этому, как через неделю обнаружили еще одну «заначку» от прежних владельцев — в итоге дом обогатил своих новых владельцев на сумму $45 000! Но конец этой истории случился только в 2017 году, когда одна из газет опубликовала историю счастливчиков и нашлись родственники бывшего домовладельца, которые захотели получить свою долю. Оказывается, бизнесмен Патрик Дюн — некогда владевший этим «богатым» домом — спрятал деньги еще в период крупного экономического кризиса. В итоге, суд вынес вердикт поделить находку между всеми участниками процесса, так что на руки каждому досталось по несколько тысяч долларов.

Выпуск Action Comics № 1, $2 млн. Самый первый выпуск комиксов из этой серии оценен в $2 000 000 — это тот самый номер от 1938 года, где люди впервые познакомились с героем-Суперменом. Один любимчик фортуны в Миннесоте приобрел старый дом, в котором во время ремонтных работ и обнаружил дорогой комикс. Первоначально его вид оставлял желать лучшего, и специалисты оценили находку в $100 000, но после реставрации его цена подлетела до положенных $2 000 000.

Дубликат Декларации независимости США в $2,4 млн. В 1989 году на одной из барахолок мужчина приобрел картину всего за $4, но вовсе не потому, что ему понравилось то, что находилось за стеклом — покупателю приглянулась рамка. Уже дома счастливчик извлек картину и увидел на обороте дубликат документа о независимости, коих всего насчитывается 25 единиц. К 1991 году стоимость исторического документа была равна $2 400 000, однако к 00-ым находка в кратно возросла в цене до $8 100 000.

Старинный клад на ферме. В начале 90-х фермер из Британии удачно потерял свой молоток где-то в поле, а к его поискам привлек своего друга, у которого был металлоискатель. Когда приятели услышали характерный звук от прибора, то подумали, что нашли потерю, но находка оказалась куда лучше — это был самый настоящий клад. Счастливчики сообщили о своей об этом местным властям и уже на следующий день на ферму прибыла группа археологов, которые извлекли из залежей 24 кг серебряных и 3,5 кг золотых антикварных изделий. Находка, естественно, перешла в статус государственных владений, однако приятелям выплатили компенсацию — 3 000 000 — которую они разделили между собой.

Богатство за стеной. Житель американского городка Виндбера провел генеральную уборку, которой себя обогатил, найдя во владении чемодан антикварных монет. Недвижимость с кладом пустовала около 20 лет, бывшие владельцы умерли, а когда новоиспеченные хозяева решили прибраться в своем особняке, то выявили дырку в одной из стен. Разломав стену, они увидели чемодан, в котором и лежали монеты. Ценность находки эксперты установили в диапазоне $100 000 – 200 000.

Единственная монета за $2 млн. Отец Роберта Лоуренса работал в американском монетном дворе и оставил сыну в наследство коробу для ланча с коллекцией монет. Через некоторое время Роберт запланировал переезд и решил отвезти монеты эксперту, который дал имуществу оценку в $300. Но среди многочисленных монет нашлась одна особенная, которая была изготовлена из алюминия. Аналогичных монет было выпущено всего 10 единиц, но все они были ликвидированы, так как их нигде не принимали, даже автоматы отказывались считать их за настоящие. Однако, один экземпляр уцелел, за что ему дали оценку в $2 000 000.