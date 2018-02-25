Валерий Дайнеко: Популярность «Песняров» была такой, что давали по три концерта в день 25.02.2018, 21:57

Валерий Дайнеко

Музыкант рассказал, что привело к расколу легендарной группы.

15 лет назад 26 января страна проводила в последний путь основателя ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина.

Еще при жизни произошел раскол коллектива, и сегодня два ансамбля поют знаменитые хиты. Sobesednik.ru побывали в Минске, в гостях у солиста «Белорусских песняров» Валерия Дайнеко, его коллектив в этом году отметит 20-летний юбилей. Мы поговорили с музыкантом о том, кто его не пускал к умирающему Мулявину, кто попросил спасти «Песняров» и почему эта операция привела к расколу группы, а также выяснили, на что сегодня делают ставку в коллективе Дайнеко.

В 1970 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады второе место с Львом Лещенко разделил малоизвестный ансамбль «Песняры», который основал Владимир Мулявин. А спустя год они блестяще выступили на Международном фестивале в Сопоте в Польше. Коллектив стремительно набирал популярность, и уже в 1976 году они стали первым ВИА, который провел гастроли в США. Всенародно любимые хиты «Вологда», «Беловежская пуща», «Косил Ясь конюшину», «Олеся», «За полчаса до весны» поют и сегодня, правда, два коллектива: «Песняры» и «Белорусские песняры». В одном из коллективов, который именуется государственным, работают молодые ребята, некоторые из них даже не были знакомы с Мулявиным, а во втором – собрались те, кто долгое время пел и поет любимые хиты. Мы поговорили с заслуженным артистом Беларуси Валерием Дайнеко, который с 1977 года выступает в ансамбле и попал туда по личному приглашению Мулявина.

– Я пришел в «Песняры» сразу же после окончания работы в украинском коллективе Софии Ротару «Червона рута», – вспоминает 66-летний артист. – Мне давно предлагали занять там «свое» место, но был ряд вопросов, которые мне не позволяли это сделать, хотя я и дружил там со всеми ребятами. Поначалу мне не совсем нравился репертуар ансамбля, я увлекался другой музыкой. Следующей причиной было то, что я не хотел идти на чье-то место. Лишь после моего посещения их сольного концерта во дворце спорта я принял приглашение Мулявина. Пришел я в ансамбль на место Юрия Денисова, вернее, мы с ним поменялись странами: я возвратился с Украины на родину, Юра уехал в Киев. В чем-то он, наверное, не сошелся взглядами с коллективом. Кстати говоря, он дал путевку в жизнь песне «Беловежская пуща», которую до сих пор исполняю я. Наверное, мне удалось вложить в нее какие-то эмоции, которые затронули души и сердца слушателей.

Популярность нашего ансамбля была такой, что, приезжая, например, в Тулу, мы давали по три концерта в день в течение 10 дней. И так почти в каждом городе! Работали всегда при аншлагах. Можно сказать, это была работа на износ, но мы были молодыми и полными надежд на творческое долголетие. В конце 80-х – начале 90-х ансамбль «Песняры» стали покидать многие музыканты. Не обошла эта участь и меня.

В 1992 году я и Владислав Мисевич (который начинал в коллективе с первого дня основания. – Авт.) ушли из ансамбля. Влад занялся каким-то бизнесом, оставаясь при этом в музыке и спонсируя некоторые мероприятия молодых талантов. Я был приглашен в оркестр Михаила Финберга, где проработал 4 года.

– Почему приняли решение уйти от Мулявина?

– Этот вопрос уже настолько был расшифрован, что не хотелось бы говорить лишний раз, не хочется обманывать прежде всего самого себя, ну и людей тоже, а правда горькая. Володя уже основательно устал к тому времени, и ему чаще хотелось отдыхать, а молодые ребята рвались, что называется, в бой. Стали срываться концерты, в музыкальном плане мы топтались на месте. Но самое главное, что бразды правления в то время были уже совсем в других руках, а именно у актрисы Светланы Пенкиной, жены Мулявина.

– Но что-то же вас заставило спустя четыре года вернуться в «Песняры»?

– Работая в оркестре, я был достаточно свободен, и меня приглашали на всевозможные конкурсы молодых исполнителей, где я был в жюри. И вот на одном из них произошел разговор с министром культуры Беларуси, который и обратился ко мне с просьбой спасти государственный ансамбль. В то же время стали звонить ребята, работающие в «Песнярах», и разговоры с ними были на эту же тему. И вот по истечении четырех лет мы с Владом Мисевичем возвратились и целый год работали там, вспоминая старые песни и создавая новые произведения. За это время мы много чего успели сделать. И даже было найдено новое здание для ансамбля, заказана дорогостоящая аппаратура, работа шла полным ходом. Нам нужен был коллектив со здоровым руководителем. Состав ансамбля был несколько изменен по сравнению с тем временем, когда я уходил, но работали уже профессионалы и очень крепкие музыканты.

За целый год работы в «Песнярах» я дважды видел Мулявина. Мы все знали, что с ним происходит. Номинально он оставался музыкальным руководителем, а художественным был назначен Мисевич. И вот в одной из гастрольных поездок узнали,что в нашем офисе происходит перестановка, связанная с нашим пребыванием в коллективе. Мисевича снимают с должности худрука, называются фамилии тех людей, которые могут остаться, остальным предлагают уволиться! Несколько раз нас вызывали на ковер в Минкульт, где мы встречались с Мулявиным и представителем власти, который нас хотел помирить, хотя мы как бы и не ругались. В итоге мы уволились практически всей командой, оставив костюмы, новое помещение, и ушли в «Белконцерт». Через некоторое время мы юридически оформили новое название «Белорусские песняры».

– Солист старого состава «Песняров» Леонид Борткевич в интервью рассказывает о том, что, когда в 2003 году в НИИ нейрохирургии в Москве после ДТП лежал Мулявин, никто из вас его не навестил… Почему так сложилось?

– О том, что случилось с Мулявиным, мы узнали, находясь в Краснодаре, работая в одном концерте с Иосифом Кобзоном, которого очень взволновала весть о дорожной катастрофе. Он уже тогда сказал, что примет самое активное участие в спасении Володи. С его помощью Мулявин был перевезен в Москву. Попасть в больницу к нему не представлялось возможным, так как с ним всегда была его жена Светлана. Она наотрез отказалась пускать к нему всех тех, кто, по ее мнению, предал его. Был напечатан список фамилий людей, которым вход в больницу был запрещен, и в этом списке были наши с Владом фамилии. Что нам оставалось делать, кому жаловаться? Борткевичу? Я прекрасно знаю его отношение к Володе. Он только и ждал случая, чтобы занять его место. И это не пустые слова. Мулявин в разговоре с бывшим участником первого состава Бадьяровым (ныне покойным) открыл некоторые черты характера бывшего солиста. Он так открыто и говорил Валентину, что Борткевич только и ждет его ухода, и о том, что он очень жалеет, что пригласил его на юбилейный концерт, после которого Борткевич не уехал, а остался. Мулявин не знал, как от него избавиться. Этот разговор состоялся после юбилейного концерта, задолго до автокатастрофы.

После того как не стало Мулявина, как он сам и предполагал, в лидеры начал пробиваться Борткевич, но его быстро раскусили, и госансамбль распался на три коллектива, сейчас их уже значительно больше. Ну и о чем тут можно говорить? Вот уже почти 20 лет мы, «Белорусские песняры», работаем в одном составе. И буквально каждый концерт со сцены звучит фамилия Мулявина как бессменного нашего руководителя. И это не громкие фразы и слова, а память и уважение к человеку. Имена Мулявин и «Песняры» увековечены в истории. Буквально пару недель тому назад вся культурная общественность страны отмечала его день рождения в филармонии, где был показан фильм, снятый Владимиром Орловым и посвященный Мулявину. Во втором отделении прозвучала последняя программа, написанная «песняром» на стихи Максима Богдановича «Вянок». И что странно, в переполненном зале, наверное, не нашлось места его бывшим солистам, с которыми он начинал в начале 70-х...

– На что сегодня делают ставку «Белорусские песняры»? Все так же на фольклор или ищете новые жанры?

– От него мы не отказались, скорее это уже стилизация фольклора, и наши ансамблевые композиторы пишут современную музыку на народные стихи. В плане одежды у нас, наверное, стало меньше белорусского колорита, и мы чаще стали выступать в строгих черных костюмах, но думаем еще и о новых. И конечно же строим планы на свой личный юбилей. Ведь, судя по приему зрителей, мы еще востребованы, но сколько это продлится, не могу сказать. Нас еще помнят.

Но есть государственный ансамбль, их можно назвать студией «Песняров», где куются талантливые кадры. И у них наверняка появляется своя аудитория, это здорово. Но количество одноименных ансамблей уже зашкаливает, и многие фанаты «Песняров», лишь придя на наш концерт, видят и узнают нас. Такая ситуация создает сложности в работе, бороться с этим бесполезно.

– Кто сейчас приходит на ваши концерты?

– В основном те, кому за 40–50, и старше! Молодые ребята тоже бывают, но это, как правило, дети наших фанатов. Сначала мы были шокированы тем, что они просили автограф для мамы или папы, а теперь берут открытки для бабушек и дедушек.

Трагедия жены Мулявина

17 октября 2016 года умерла 65-летняя актриса, звезда фильма «Хождение по мукам» Светлана Пенкина, ставшая третьей и последней женой основателя группы «Песняры». После свадьбы с музыкантом она перестала сниматься в кино, последний раз появилась в кадре в 1985 году в пятисерийной драме о начале перестройки – «Грядущему веку», сыграв там секретаршу. В Минске нам рассказали, что ее бездыханное тело нашли в съемной квартире друзья и сын. Последние годы актриса жила одна и была не прочь крепко выпить. Говорят, что это пагубное пристрастие погубило Светлану, как и ее мужа.

Личное дело

Валерий Сергеевич женат на коренной москвичке Ирине, с которой познакомился во время выступления в спорткомплексе «Олимпийский», где она работала администратором. Сейчас супруги живут врозь, у них две дочери: Виктория, 31 год, певица, обосновалась в Южной Каролине, Яна, 36 лет, была солисткой коллектива «Поющие вместе» и выступает в группе «Новые Самоцветы», созданной Юрием Маликовым в 2006 году.

– Дочки за два года меня трижды сделали дедушкой, порадовали, – делится эмоциями популярный музыкант.