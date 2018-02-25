Зеленый коридор: кто и как хотел провезти полтонны кокаина в Россию 18 25.02.2018, 22:06

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В преступной группе состояло как минимум шестеро, в том числе сотрудник посольства РФ.

Многомесячная операция

Правоохранительные органы России и Аргентины перекрыли масштабный канал поставки кокаина из Южной Америки в Европу. Операция длилась больше года и завершилась арестами предполагаемых участников организованной группы в Москве и Буэнос-Айресе в четверг, 22 февраля, пишет РБК.

О ходе и успешном завершении многомесячной операции на специальной пресс-конференции в этот же день рассказала министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич. По ее словам, к переправке в Россию готовили партию кокаина весом 389 кг, стоимость которой превышает €50 млн. «Это стало одной из самых сложных и экстравагантных операций по борьбе с наркотрафиком в истории Аргентины», — добавила она.

Аргентинское издание Clarin со ссылкой на «высокопоставленные источники» в правоохранительных органах пишет, что речь идет о кокаине очень высокого качества, его чистота составляет от 88 до 95%. Аргентинские власти, продолжает издание, предполагают, что наркотики изготовили в Колумбии.

Источник из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ рассказал, что Аргентина — одна из стран — поставщиков кокаина в страны Центральной Азии, а также в Европу. «Россия в данном случае выступает промежуточной площадкой», — рассказал собеседник. В конце прошлого года стоимость 1 г кокаина для оптовых партий составляла около 4 тыс. руб. Аргентинский кокаин один из самых дешевых, цена зависит от чистоты наркотика, уточнил источник.

Подмена в посольстве

Аргентинский министр сообщила, что первым чемоданы с кокаином еще 13 декабря 2016 года обнаружил один из сотрудников посольства России в Аргентине. На территории школы при посольстве России он нашел 12 заклеенных клейкой лентой чемоданов. Средняя общеобразовательная школа в Буэнос-Айресе располагается в нескольких кварталах от здания самого посольства и является одной из 91 заграншколы под управлением департамента кадров МИД России.

О находке российский посол Виктор Коронелли в тот же день сообщил в Министерство национальной безопасности Аргентины, и к двум часам ночи, рассказала Буллрич, к зданию школы подъехал отряд Национальной жандармерии, которая занимается, в частности, охраной границ и борьбой с наркотрафиком. Получив из рук посла ключ от черного хода, жандармы обследовали груз и сообщили, что в нем находится кокаин.

Затем о сумках с подозрительным содержимым по инициативе посла России сообщили руководству аргентинских правоохранительных органов, подтвердила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Чтобы отследить перемещение чемоданов и арестовать причастных с поличным, аргентинские правоохранительные органы заменили кокаин обычной мукой из оптового супермаркета. В чемоданы они также добавили отслеживающие устройства и оставили груз под наблюдением.

Груз, как сообщила Захарова, принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава посольства.

Год без движения

По данным аргентинских СМИ, преступная группа состояла минимум из шести человек. Во главе ее стоял некий «господин К.». Аргентинское издание Clarin пишет, что «господина К.» зовут Андрей Ковальчук. Он бизнесмен, проживает в Германии, занимается торговлей премиальными товарами (алкоголем, икрой, кофе и сигарами). Его «контактом» в посольстве России в Аргентине был бухгалтер Али Абьянов (его назвала Буллрич). Кроме того, в Буэнос-Айресе в группу входили аргентинский полицейский Иван Близнюк и механик Александр Чикало, а в Москве — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

В 2016 году кокаин оставили на временное хранение на территории российской миссии, этому поспособствовали два сообщника Ковальчука, Абьянов и Близнюк. Последний, работая в столичной полиции, отвечал также и за охрану российских дипломатических учреждений. Источники Clarin отмечают: в записях видеонаблюдения у посольской школы обнаружены пробелы. По их мнению, именно Близнюк отключал камеры в момент тайного проноса чемоданов на территорию школы.

В течение года злоумышленникам не удавалось переправить груз в Россию. Аргентинские СМИ предполагают, что Абьянов намеревался отправить чемоданы дипломатической почтой, но не смог этого сделать, так как перестал работать в посольстве.

Поймали на живца

В ходе пресс-конференции Буллрич рассказала, что в декабре 2017 года «кокаин» отправили в Россию «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете». Сопровождали его трое аргентинских таможенников. Через несколько дней после прибытия груза в Москву приехавшие его получать двое мужчин — Калмыков и Худжамов — были задержаны российской полицией. 21 февраля в Аргентине правоохранители задержали офицера полиции Буэнос-Айреса Близнюка и механика Чикало, который отвечал за доставку груза в аэропорт. 22 февраля в своей квартире в Москве был арестован Абьянов. В международный розыск объявлен последний оставшийся на свободе член группировки — проживающий в ФРГ «господин К.».

Британская The Telegraph пишет, что груз был направлен в Россию правительственным самолетом секретаря Совбеза России Николая Патрушева. В декабре 2017 года он посетил Аргентину, где обсудил с президентом страны Маурисио Макри двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Еще до визита Патрушева, пишет издание, вернувшийся в Москву Абьянов запросил доставку кокаина под видом своих личных вещей с дипломатическим курьером. Источник в аппарате Совета безопасности России опроверг «Интерфаксу» информацию о том, что самолет секретаря Совбеза Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

Технический сотрудник

Операция спецслужб была засекречена, написала Захарова в своем Facebook, а Абьянов как сотрудник технического состава посольства не имел доступа к процессу формирования и отправки дипломатической почты.

Процесс отправки дипломатических посылок — секретный, доступ к нему имеет лишь дипломатический персонал, подтвердил РБК источник в представительстве России в одной из европейских стран. Перевозка же личных вещей сотрудника миссии, по его словам, это довольно частая ситуация, поскольку далеко не всегда человеку удается захватить все с собой. «Однако такая посылка — это частный груз, вывозят его как угодно, но только не дипломатической почтой», — отметил собеседник РБК.

По данным Clarin, Абьянов работал в посольстве России бухгалтером, и эта должность действительно проходит по категории административно-технического персонала. Всего сотрудники миссии делятся на три категории: дипломатический, административно-технический и обслуживающий персонал. Однако ни по своей должности, ни по статусу груза Абьянов не мог провезти чемоданы полностью свободными от досмотра.

Согласно ст. 37 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года сотрудник административно-технического персонала миссии, если он является гражданином страны представительства (в данном случае России), пользуется всеми привилегиями и иммунитетами дипломатического персонала, кроме одной — освобождение от досмотра личного багажа. По ст. 27 той же конвенции вся провозимая с курьером дипломатическая почта может содержать лишь документы или вещи для официального, но не личного пользования. Кроме того, курьер должен иметь при себе курьерский лист, завизированный отправляющей стороной — а именно посольством или консульством.

На практике отправленная дипломатической почтой посылка необязательно содержит в себе документы и вещи дипломатического назначения: многие ведомства используют такой способ отправки по согласованию с дипломатическим корпусом, рассказал РБК ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. «Может быть, кокаин действительно хотели отправить якобы от лица стороннего ведомства и под видом той же муки. Но простой бухгалтер не мог об этом распорядиться, решение по дипломатической почте принимает посол, глава представительства», — говорит он.

По словам Кунадзе, на сравнительно небольшой посольской территории злоумышленникам трудно было надолго оставить такой большой груз, не вызывая подозрений, если бы у них не было опыта проведения подобных операций. По данным аргентинской Clarin, «господин К.» дважды организовывал подобные отправки наркотиков в Россию через соседний с Аргентиной Уругвай.