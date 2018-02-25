Слуцкие маршрутчики вслед за полоцкими приостанавливают работу 9 25.02.2018, 22:23

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Маршрутное такси «999» Слуцк-Минск приостанавливает работу после введения новых правил перевозок.

«В связи со вступлением в силу изменений внесенных в Закон Республики Беларусь № 278-З „Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках“, мы вынуждены приостановить деятельность. Очень надеемся, что скоро всё станет на свои места. Приносим свои извинения», — сообщил «Кур'еру» Андрей Прищепа, индивидуальный предприниматель, представитель службы маршрутного такси «999».

Аналогичное сообщение опубликовано в группе «999». Сегодня последний день работы.

«777» продолжают работать, — заявили владельцы. Вместе с тем диспетчер сказала, что заказы они тоже уже не принимают (добавлено в 15.15 — заказы принимаются).

Солигорские маршрутчики заявляют, что завтра будут работать и смогут забирать случчан с кольца, если будут от них заказы.

Изменения в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» уже вступили в силу — 23 января. А норма, которая касается перевозчиков, заработает с 26 февраля.

Маршрутчики теперь не могут выступать операторами, будет один оператор — госконтора, зарегистрированная в Логойском районе. Всё будет проходить через неё. Маршрутки должны победить в конкурсе на перевозку, потом заключать договоры с оператором. Стоимость проезда может вырасти.

Как ранее сообщал Charter97.org, маршрутки из Полоцка-Новополоцка в Минск также приостанавливают работу.