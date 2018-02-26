Партия Статкевича: Режим Лукашенко исчерпал свои ресурсы 5 26.02.2018, 7:59

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Политическая резолюция съезда БСДП (Народная Громада).

Съезд оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) переизбрал Николая Статкевича руководителем организации и принял политическую резолюцию:

«Народная Громада констатирует:

1. Белорусский режим исчерпал свои ресурсы и не обладает потенциалом для необходимых нашей стране реформ.

2. «Выборы» остаются ритуалом назначения властями полностью управляемых ими «депутатов». Даже, если отдельные из назначенных принадлежат к демократическим организациям.

3. Продолжается преследование несогласных с незаконной узурпацией власти. Режим изобретает все новые способы давления на лидеров и активистов протеста. Не прекращаются попытки уничтожить, (блокировать или подчинить независимые СМИ https://charter97.org/ru/news/hottopic/solidarity).

4. Экономика остается почти полностью государственной, что дает режиму эффективный инструмент контроля политической лояльности и наказания несогласных. Необходимые экономические реформы не проводятся, чтобы не создавать риски неконтролируемых режимом политических изменений.

5. Нереформированная экономика вошла в стадию долгосрочной стагнации. Падает жизненный уровень людей. Массовая экономическая эмиграция грозит будущему нации. Растет социальная напряженность и ненависть к режиму.

6. Российских дотаций становится недостаточно, чтобы содержать многочисленные силовые структуры режима и поддерживать на плаву убыточные государственные предприятия.

7. Кремль требует за дотации все больших уступок суверенитета. Российское влияние на белорусские государственные структуры, политику, экономику, информационное и культурное пространство растет, что создает критическую опасность независимости страны.

8. Обязанный Кремлю своим пребыванием у власти, белорусский диктатор не в состоянии предотвратить созданную его политикой опасность для государственности. Он идет на уступки, которые угрожают также втянуть нашу страну в вооруженный конфликт между Россией и Западом.

Народная Громада заявляет о своей решимости продолжать борьбу за свободу и независимость Беларуси. Наша деятельность будет сосредоточена на следующих направлениях:

а) Мы будем продолжать кампанию мирных публичных акций «Власть - народу!», чтобы принудить режим к проведению честных выборов. Для этого мы будем продолжать работу по консолидации демократической оппозиции и укреплению ее ведущей коалиции - Белорусского Национального Конгресса.

б) Мы будем и дальше защищать права людей, консолидировать и направлять энергию социального протеста, чтобы мирным давлением добиться от режима необходимых политических и экономических реформ.

в) Мы предлагаем платформу консолидации протестного большинства белорусского общества, основанную на следующих принципах: независимость, как главная ценность; сменяемость власти; отказ от насилия при политических конфликтах; демократия; стремление к военному нейтралитету; поиск общественного консенсуса по спорным вопросам.

г) Мы не готовим революцию, так как понимаем все опасности насильственных сценариев. Революцию своей антинародной безответственной политикой готовит сам режим. Если он откажется от уступок обществу и своими действиями толкнет людей к массовым выступлениям, чрезвычайно важно будет направить протесты на построение свободной и успешной Беларуси. Мы, благодаря своему опыту и авторитету среди людей, полученному в борьбе за их права, будем готовы к этому.

д) Мы подтверждаем свою приверженность независимости Беларуси, как высшей ценности, которую мы готовы защищать всеми доступными средствами. Мы будем вместе с другими патриотическими силами вести агитацию и проводить публичные мероприятия в защиту независимости. Мы считаем важным достойно отметить 100-летие БНР в центре столицы, чтобы продемонстрировать готовность патриотов защищать государственность нашей страны.

Беларусь находится на пороге драматических изменений. Народная Громада вместе со своими союзниками и сторонниками готова принять вызов, который несут эти изменения.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!

Минск, 25 февраля 2018 года».