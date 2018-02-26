В Бресте разваливается недавно построенная пятиэтажка 2 26.02.2018, 8:06

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Жильцов отселяют из квартир.

В Бресте разваливается недавно построенная пятиэтажка. Про этот дом, глядя на него со стороны, никогда не скажешь, что он в предаварийном состоянии. Это не «красное словцо», это лишь два слова из большого объема документов, которыми оперируют жители пятиэтажки на ул. Сальникова, 36, сообщает «Виртуальный Брест».

Одну семью, с первого этажа, уже отселили, в остальных квартирах, где проходит «разлом», или никто не живет (съехали сами), или ютятся в одной комнате, дальней от того самого стояка, по которому дом начал разваливаться.

И ведь удивительно — внешне и фундамент в порядке, и стены кирпичные и явно массивные, и дому всего-то 4 года, как же так? Застройщик — Стройтрест № 8, заказчик — УКС г. Бреста, жильцы — в основном все многодетные и льготники, естественно, с полным пакетом кредитов. У некоторых трещины были уже изначально, но строители говорили что это нормально, мол, дом дает усадку, надо подождать.

2 года назад стало очевидно — что-то не в порядке, так как трещин было уж больно много, новые появлялись, старые расширялись. Жители заподозрили неладное, и в 2016 году обратились с просьбой разобраться и устранить недостатки.

Устранили. Ну как устранили — замазали щели, поменяли некоторые элементы под окнами, успокоили. Может быть и прошел бы этот «фокус», и 5 лет гарантийного срока промчались незаметно, но по стечению обстоятельств напротив, через дорогу, начали строить школу. Естественно, забивали сваи. Жильцы уверены — этот факт не стал причиной, а только катализатором процесса. Если бы не школа, их дом разваливался бы просто медленнее, но процесс не остановить, так как ошибка была в самом основании.

Как же так? Простой, далеко не сложный пятиэтажный дом, и такой «косяк» на совести Стройтреста №8? Кто-то вспоминает, что именно этот дом строился как бы на двух частях насыпного грунта, одна была выполнена давно, вторая перед самым строительством. Именно так сейчас и разваливается строение. Соседние дома строили на монолитной подушке, а этот на ленточном фундаменте. Даже с крышей вышла «непонятка», то она была в проекте, то потом в целях удешевления исчезла. В этих-же целях вынуждены были еще вносить изменения, чтобы «уложиться» в отведенную кредитную сумму, которой явно не хватало. Тогда жители настаивали на этом факте, отказываясь доплачивать. Сейчас все огрехи «всплыли». Когда разбирали кладку, чтобы усилить окна и взять пробы для экспертизы, всех насторожил тот факт, что кирпичи выходят из стен чистыми, без следа раствора, а сам он крошится в пыль и песок, явно страдая отсутствием главной составляющей — цемента.

К слову, в горисполкоме в курсе ситуации, выделена одна квартира семье с перв этажа, как минимум на месяц. Работает независимый эксперт, которого нанял, вероятно, УКС, но точно не жильцы. Последние готовят обращение в горисполком и в прокуратуру, ведь одно дело когда проблема в нескольких квартирах, а другое — когда практически во всех. Сегодня на собрании был подготовлен пакет документов, включающий заявления от 14 квартир, в которых есть трещины. Эти заявления и фотографии с каждой квартиры будут основанием для просьбы жильцов переселить их, так как дом в том самом предаварийном состоянии. У всех дети, и все просто боятся находиться в таком помещении!

Ситуацию усугубляет тот факт, что естественно, все сделали ремонт, а тревогу забили те, кто выполнил штукатурку. Те же, кто решил поклеить дорогие обои и «натянуть» потолки, сейчас гадают, что делать им — вроде бы как под всем этим ремонтом трещин незаметно, и предъявить комиссии, которая уже несколько дней работает в доме, нечего, но надо. Те, кто решился сорвать свои обои, во всех случаях обнаруживали трещины под ними. Тоже самое касается и потолка. есть трещины и в коридорах, и в подвале, и даже в помещении председателя, где проходило само собрание.

Требование жильцов однозначное — если дом гарантийный, устраняйте. Работы выполнить должен, естественно Стройтрест №8, но это невозможно по причине его плохого экономического положения. У строителей банально нет денег на подобный ремонт. Впрочем, жильцам его обещают, но по весне, мол, сейчас нет смысла в морозы укреплять фундамент, нужно дождаться весны. УКС, по словам жильцов, не очень рад такой перспективе, но заказал ту самую экспертизу, и похоже, ее делают добросовестно.

Хорошо, представим, что фундамент каким-то образом укрепят (это не так-то и просто сделать). А что делать с трещинами? Там ситуация настолько плачевная, что жить в подобных квартирах небезопасно. Как вы видите из фотографий, которые сделаны в разных квартирах (друг над другом), на данный момент, чтобы избежать обрушения всего стояка, установлены подпорки вместе с рельсами, они конечно здорово помогают в этом деле, но никак не способствуют нормальной жизнедеятельности и спокойствию тех, кто тут проживает. Собственно, у многих отчаяние и даже паника. Люди в растерянности и не знают, что им теперь делать и кто им реально поможет?

На самом деле их беда — только одно из звеньев большой цепочки событий, связанных с обанкротившимся «Обликом». Волевым решением властей города (тогда еще Брестом руководил ныне его почетный гражданин) достраивать объекты «Облика» поручили нашему Стройтресту. Злые языки говорят, что это убило предприятие, и все его беды начались именно с принятием этого решения. А кто будет теперь устранять недочеты самого Стройтреста? Может Полесьежилстрой на этот раз «напрягут», спрашивают жильцы? Резонный ответ — а им зачем этот «довесок»? В общем, вопросов больше, чем ответов. Кто уж точно может спать спокойно в этой ситуации, так это сам «почетный гражданин», которого жители города часто вспоминают «добрым» словом.

Мы конечно, будем следить за ситуацией, но похоже, в Бресте назревает новый строительный скандал, и эту проблему придется как-то урегулировать. Если началось отселение, если уже установлены подпорки, значит дело плохо, и полумерами тут не обойтись. Жильцы задаются вопросом — а кто компенсирует затраты на ремонт?

Но как бы ужасно не было положение жителей дома 36 по ул. Сальникова, настоящая проблема еще глубже. Кто даст гарантию, что соседние дома не ожидает та же самая печальная участь через пару лет? Ведь их тоже строят фактически «на болоте», подсыпав сверху песочка…