100 лет назад родился Петр Машеров 2 26.02.2018, 8:14

Петр Машеров

Личность Петра Машерова – приговор для сегодняшней власти.

26 февраля 1918 года родился Петр Машеров, первый секретарь ЦК коммунистической партии БССР. По разным социологическим опросам, он самый известный и популярный исторический деятель Беларуси. Тот период 1960-1970-х годов, который вошел в историческую память советских людей как «эпоха Брежнева», у белорусов считается «эпохой Машерова», сообщает svaboda.org.

При рождении Петра Машерова в метрику дату сначала записали по юлианскому календарю (13 февраля), после перехода на новое летоисчесление он предпочел не «переносить» дату рождения, а сохранить прежнюю.

У Петра Машерова была неидеальная для советского руководителя биография: отца репрессировали, сам в войну попал в плен. Но эти «автобиографические дополнения», которые он честно указывал при заполнении анкет, опять делают его образ более народным.

Существует легенда, что Брежнев однажды то ли в шутку, то ли всерьез назвал его «народником» — за излишний интерес и склонность к общению с простыми людьми.

«Личность Петра Машерова - приговор для сегодняшней власти», - отметил известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский.