Рогозин: Санкции против России ввели навсегда 4 26.02.2018, 8:29

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Дмитрий Рогозин

У российской армии начались сложности с перевооружением.

Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», – сказал он.

В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, вице-премьер РФ пояснил, что «сложности» есть.