Как уроженец Витебска стал профессионалом в австралийском футболе 2 26.02.2018, 8:33

Отец и сын Марковы: слева – Олег, справа – Дмитрий.

Фото: newsapi.com.au

История успеха белоруса за океаном.

Олег Марков появился на свет в Витебске в 1996 году и переехал в Аделаиду вместе с семьей, когда ему было всего около 10 месяцев от роду, пишет сайт belmir.by.

– Родителям хотелось лучших условий для жизни, поэтому подумали, куда бы могли поехать. И решили, что Австралия – довольно-таки мультикультурное место. Так мы здесь и оказались, – рассказывает Олег в одном из своих интервью.

Его отец Дмитрий – легкоатлет по прыжкам с шестом, чемпион мира и один из немногих «шестовиков», взявших высоту в 2,05 метра. А мать Валентина – многоборка. Поэтому неудивительно, что и Марков-младший пошел по спортивной стезе.

Еще мальчиком, пока отец тренировался под руководством Александра Парнова, он играл неподалеку с дочерьми наставника Викки и Лиз. Обе девочки стали «шестовиками». А вот Олег – нет, хотя, впрочем, показывал успехи в прыжках в высоту.

Олег Марков во время игры с командой Fremantle Dockers. Фото: Дэниэл Карсон, AFL Media

Мальчика больше заинтересовал австралийский футбол – контактный травмоопасный вид спорта, который, как шутит его отец, похож на смесь обыкновенного европейского футбола и кикбоксинга.

Впервые Марков-младший начал гонять мяч на школьном дворе, когда ему было 10, и быстро понял, что может выпрыгивать вверх немного выше и посылать спортивный снаряд слегка дальше, чем остальные.

Через пару лет Олег попал в юниорскую команду клуба Gepps Cross, затем в юношескую клуба North Adelaide. Здесь он получил две травмы ключицы, лишившись возможности попасть в команду высшей – Австралийской футбольной – лиги.

Но парень все-таки добился своего годом позднее. В 2015-м его задрафтовал клуб Richmond, где уроженец Витебска и задействован сейчас на позиции хавбека. Как сообщается, в конце сезона 2017-го он перенес операцию на плече.

Поле для игры в австралийский футбол. Фото: sportingjournal.com.au

Как говорит Марков-младший, родители поддерживают его, но игру, в целом, не очень понимают. Совместный просмотр матча с отцом превращается скорее в викторину, в которой папа спрашивает, а сын отвечает.

– Когда люди на работе интересуются, на какой позиции я играю, отец берет палочку, рисует на земле круг и отмечает на нем, где я обычно стою. Он все еще изучает правила, но любит приходить и болеть за меня, как и мама, – объясняет Олег.

Для справки, поле для австралийского футбола – почти круглое, овальной формы. Примерно так же, только еще более вытянуто, выглядит мяч для этого вида спорта.

В командах – по 18 игроков, они могут касаться мяча и ногами, и руками. Цель – забить его в ворота противника: широкие дают 1 очко, узкие – 6. Разрешена жесткая силовая борьба. Игрок за матч пробегает в среднем 20-22 км. В обычном футболе – около 9 км.

Австралийский футбол – третий по количеству зрителей на трибунах вид спорта. Средняя посещаемость матча АФЛ – более 33 тысяч человек.