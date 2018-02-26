В Египте обнаружили сокровища жрецов Позднего Царства 26.02.2018, 8:35

Археологи совершили открытие недалеко от Каира.

Недалеко от Каира в Египте обнаружен крупный некрополь с сокровищами и саркофагами Древнего Египта.

Об удивительной находке сообщается на сайте министерства по делам древности Египта, пишет segodnya.ua.

Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев. По данным ученых, захоронения принадлежали жрецам и чиновникам.

Примечательно, что в саркофагах было найдено много различных драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.