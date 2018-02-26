Намайнил криптовалюты и купил квартиру: вызовут ли в налоговую? 26.02.2018, 8:55

Как действовать белорусам с нестандартными источниками доходов.

Многие белорусы уже освоили возможности получать реальные деньги от виртуальных вещей — например, монетизировали видеоблоги или торгуют на рынке Форекс, а недавно к этому списку добавились еще доходы от криптовалют. На вопросы читателей tut.by об особенностях налогообложения таких видов дохода ответили специалисты Министерства по налогам и сборам.

Намайнил криптовалюты и купил квартиру: вызовут ли в налоговую?

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вопрос: Если человек купил биткоин в 2010 году за 10 долларов и продал в 2017 году за 17000 $, нужно ли подавать декларацию?

Ответ МНС: Сейчас Налоговым кодексом и иными законодательными актами не предусмотрены налоговые льготы в отношении доходов от отчуждения криптовалют, цифровых знаков (токенов), в связи с чем доходы физического лица, полученные в результате совершения указанных операций, подлежат налогообложению. То есть до 1 марта нужно успеть подать декларацию, а не позже 15 мая — уплатить налог.

Вместе с тем с 28 марта 2018 года вступает в силу декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», предусматривающий налоговые льготы в отношении операций с цифровыми знаками (токенами). Например, установлено, что до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения подоходным налогом доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), отчуждения цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные цифровые знаки (токены). При этом установлено, что это правило распространяет свое действие на отношения, возникшие до вступления в силу декрета.

Таким образом, начиная с 28 марта 2018 года доходы физических лиц от отчуждения цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные цифровые знаки (токены) не признаются объектом налогообложения подоходным налогом, независимо от того, когда они получены, в том числе, если они получены до вступления в силу декрета.

Соответственно, до 28 марта 2018 года доходы от отчуждения цифровых знаков (токенов) подлежат налогообложению, а с 28 марта этого года — освобождаются от подоходного налога, в том числе по ранее принятым решениям о доначислении налога.

Вопрос: Планирую заняться майнингом криптовалют. По новому декрету эта деятельность не будет облагаться налогом. Допустим, я смогу намайнить криптовалюты, курс которой сильно вырастет, и я заработаю много денег после обмена данной криптовалюты на реальные денежные единицы. Естественно, я захочу что-то приобрести (дом или дорогой автомобиль). Нужно ли будет мне подавать декларацию о доходах? И как вообще налоговая сможет проверить факт наличия у меня майнинг-фермы и электронного кошелька? Декрет же позволяет не платить налог вообще, следовательно, я не должен подавать декларацию о доходе, полученным данным путем.

Ответ МНС: Декретом № 8 «О развитии цифровой экономики», вступающим в силу с 28 марта 2018 года, установлено, что до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения подоходным налогом доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), отчуждения цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные цифровые знаки (токены). Начиная с 28 марта 2018 года и до 1 января 2023 года доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), отчуждения цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные цифровые знаки (токены) не признаются объектом налогообложения подоходным налогом, независимо от того, когда они получены, в том числе, если они получены до вступления в силу декрета.

Что касается приобретения дорогих вещей, то по законодательству налоговые органы осуществляют контроль за соответствием доходов и расходов физических лиц. При этом такой контроль осуществляется на основании сведений, указанных физическим лицом в декларации о доходах и имуществе, и информации, имеющейся в налоговом органе. В случае, если в ходе такого контроля установлено, что расходы физического лица превышают его доходы, то физическое лицо обязано по требованию налогового органа представить пояснения об источниках доходов, которые должны содержать сведения об источнике дохода (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, место его жительства (если сведения о месте жительства имеются), наименование юридического лица, место его нахождения), о размере и дате (периоде) получения дохода, а также при наличии иные сведения об источнике дохода.

Какой заработок в интернете приведет к уплате налога, а какой — к регистрации ИП?

фото с сайта: mmgp.ru

Статьей 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Вопрос: Я успешно торгую на Форексе. Декларируюсь как физическое лицо. Знаю про нюансы вывода средств на банковский счет не более одного раза в год (во избежание квалификации моей деятельности как предпринимательской). Существует ли порог по величине выручки, прибыли, дохода для физических лиц, после которого необходима регистрация юрлица или ИП?

Ответ МНС: Операция на рынке Форекс по своей сути является внебиржевой сделкой, состоящей из двух частей — открытие и закрытие позиции, и не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей сторон по покупке (продаже) базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент закрытия позиции. Таким образом, при проведении операций на внебиржевом рынке Форекс клиенты форекс-компаний не получают прибыли ни от предоставления имущества в пользование, ни от продажи переработанных либо ранее приобретенных вещей, ни от выполнения робот или оказания услуг другим лицам.

Учитывая изложенное, деятельность физического лица при проведении операций на внебиржевом рынке Форекс не обладает признаками предпринимательском деятельности и не может рассматриваться в качестве таковой.

Вопрос: Имеется канал на Youtube. Монетизация приносила от 30 до 50 $ ежемесячно. Деньги выводил в систему WebMoney, с нее на белорусскую банковскую карточку. Нужно ли подавать декларацию в этом случае? Если нужно, то как заполнять?

фото с сайта: pixabay.com

Ответ МНС: Если деятельность направлена на систематическое получение прибыли, т.е. физическое лицо получает прибыль одновременно от нескольких организаций по нескольким гражданско-правовым договорам, такая деятельность содержит признаки предпринимательской. Соответственно, осуществление физическим лицом деятельности, содержащей признаки предпринимательства, требует регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налогов по соответствующей системе налогообложения.

Если же прибыль получена от одной организации в рамках одного гражданско-правового договора, то налогообложение осуществляется в зависимости от источника его выплаты (физическое лицо либо организация):

В этой связи рассмотрим два варианта получения дохода:

1. В рамках партнерской программы YouTube, предусматривающей доход от показа рекламы и платной подписки YouTube Red.

Поскольку в данном случае прибыль получена от одной организации (Google LLC), такая деятельность не имеет признаков предпринимательской, то не позднее 1 марта нужно подать декларацию, а до 15 — уплатить налог. Форма, порядок заполнения и пример заполнения налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу размещены на официальном сайте налоговых органов www.nalog.gov.by.

2. Доходы от организаций, товары (работы, услуги) которых рекламируются непосредственно автором в ролике, или от ряда организаций за размещение рекламы.

В данном случае систематическое получение прибыли от рекламной деятельности является предпринимательской деятельностью, что, в свою очередь, требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налогов в рамках соответствующей системы налогообложения. Для получения более подробной информации о налогообложении дохода следует обратиться в налоговый орган, указав более конкретные обстоятельства в отношении получаемого дохода.

Вопрос: Я гражданин РБ, в 2017 году выиграл в покер 5000 $ и вывел их на свою банковскую карту Беларусбанка. Какой процент я должен заплатить подоходного налога? Нужно ли мне заполнять декларацию? Если да, то можно ли в электронном виде? В какую ИМНС подается декларация (по месту регистрации или можно по месту проживания)? Какой срок подачи декларации?

Фото с сайта cardmates.net

Ответ МНС: Налоговое законодательство Беларуси не предусматривает освобождение от налогообложения доходов, полученных плательщиками, признаваемыми налоговыми резидентами Республики Беларусь, в виде выигрышей в иностранных игорных заведениях, в том числе иностранных онлайн-казино, в связи с чем по суммах таких доходов представляется налоговая декларация (расчет) и производится уплата подоходного налога. Ставка налога в отношении таких доходов составляет 13 процентов.

Это значит, что до 1 марта нужно подать декларацию, а не позднее 15 мая — уплатить налог.

Налоговая декларация может быть представлена лично или через уполномоченное лицо, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана с помощью программных и технических средств. Например, с 1 января 2018 года это можно сделать через личный кабинет плательщика физического лица, размещенный на портале налоговых органов, доступ к которому осуществляется с помощью учетной записи и пароля (без использования ключа электронной цифровой подписи).

Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо обратиться в любой налоговой органом с документом, удостоверяющим личность (паспорт или вид на жительство), где ему будет бесплатно предоставлена учетная запись и пароль для входа в личный кабинет плательщика.

Вопрос: Получил доход от ставок на спорт в букмекерской компании Unibet. Какую форму налоговой декларации мне заполнять?

Ответ МНС: Форма налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу, представляемой физическим лицом, приведена в приложении 1 к постановлению Министерства по налогам и сборам от 31 декабря 2010 года № 100 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов с физических лиц». Бланк налоговой декларации (расчета) размещен на официальном сайте налоговых органов (www.nalog.gov.by). Также бланк декларации можно вывести на печать из справочно-поисковых систем либо приобрести в пунктах продажи бланочной продукции или в специализированных магазинах.