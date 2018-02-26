«Бобры не рабы!»: год назад на митинг в Бобруйске вышли 1,5 тысячи человек 26.02.2018, 9:16

Фото: svaboda.org

«Марш нетунеядцев» 26 февраля стал беспрецедентной для города массовой акцией.

Год назад, 26 февраля 2017 года, на митинг в Бобруйске вышли более 1 500 человек.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить декрет о «тунеядстве».

Только в Бобруйске на улицы вышли более 1 500 человек — это беспрецедентное для города количество участников акции протеста.

Акции в тот день прошли также в Витебске, Бресте, Барановичах.