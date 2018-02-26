«Бобры не рабы!»: год назад на митинг в Бобруйске вышли 1,5 тысячи человек
- 26.02.2018, 9:16
«Марш нетунеядцев» 26 февраля стал беспрецедентной для города массовой акцией.
Год назад, 26 февраля 2017 года, на митинг в Бобруйске вышли более 1 500 человек.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить декрет о «тунеядстве».
Только в Бобруйске на улицы вышли более 1 500 человек — это беспрецедентное для города количество участников акции протеста.
Акции в тот день прошли также в Витебске, Бресте, Барановичах.
Мітынг у #Бабруйск скончыўся прыняццём рэзалюцыі. Па падліках назіральнікаў было каля 1500 бабруйчан. Затрыманняў не было #Дармаеды pic.twitter.com/TdRgISGdCb— Viasna (@viasna96) 26 февраля 2017 г.
#Бабруйск зараз. Людзі працягваюць падыходзіць. Машыны сігналяць у падтрымку #дармаеды pic.twitter.com/1AIuMmL1kc— Viasna (@viasna96) 26 февраля 2017 г.