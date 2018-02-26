Хитрости бывалых водителей: как завести авто в мороз 7 26.02.2018, 9:07

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Эксперты поделились тремя полезными советами.

Бывалые водители рассказали о секретах, которые помогут запустить автомобиль в холодное время года, пишет autonews.ua.

Храните аккумулятор в тепле. Рекомендуется хранить ночью аккумулятор автомобиля в теплом месте. Это поможет избежать проблем с длительным стартом автомобиля. Если для вас слишком сложно переносить его, держите машину ночью в гараже или просите охранников на стоянке, чтобы аккумулятор на ночь оставался у них. Это сэкономит вам добрых полчаса времени.

Перед стартом двигателя «разбудите» аккумулятор. Включите обогрев заднего стекла, фары. Это поможет согреть электролит и повысить его емкость. После этого можно включить печь, магнитолу. И только тогда заводите свое авто.

Никогда не оставляйте авто на ручнике на всю ночь. У вас есть шансы утром не сдвинуться с места, ведь могут банально примерзнуть тормозные колодки. Спасти ситуацию можно будет с помощью другого авто. Следует попросить водителя, чтобы он подъехал к вашей машине так, чтобы выхлопная труба была направлена на колеса. Это поможет их «отогреть» и привести в порядок примерзшие тормозные колодки.