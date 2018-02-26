Минобороны создает спецроту по информационной пропаганде 10 26.02.2018, 9:27

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Фото: ria.ru

Проект должен быть реализован в 2018 году.

В Беларуси создадут специализированную роту по информационной безопасности. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ заявил министр обороны Андрей Равков, передает euroradio.fm.

По его словам, этот проект должен быть реализован в 2018 году. Равков напомнил, что подразделения, отвечающие за обеспечение информационной безопасности, в Вооруженных силах существовали и раньше. «Но мы это дело развиваем», — добавил министр обороны.

На недавнем заседании Совета безопасности Лукашенко потребовал от Министерства обороны «усилить идеологическую работу, в том числе и информационную». Он отметил, что пока это у Минобороны не получается. Лукашенко напомнил, что «освещение учений «Запад-2017» сначала в СМИ было организовано неудовлетворительно».