Румыны вышли на главную площадь в поддержку борьбы с коррупцией 26.02.2018, 9:40

В митинге, несмотря на сильный снегопад, участвовали тысячи граждан.

В Бухаресте и нескольких городах Румынии в воскресенье прошли митинги в поддержку Национального антикоррупционного управления страны (DNA) и его руководителя Лауры Ковеши.

Об этом сообщает Stirileprotv.

В Бухаресте, несмотря на сильний снегопад и мороз, около 4000 человек вышли на центральную площадь Победы с антиправительственными лозунгами.

Манифестанты требовали отставки министра юстиции, который заявил, что хочет уволить главу антикоррупционного управления.

Акции протеста прошли также в Араде, Клуже, Брашове и других крупных городах, а также за пределами Румынии - в Вене, Милане, Дублине.

Напомним, министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер направил президенту Румынии Клаусу Йоханнису письмо с требованием отправить в отставку главу антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Позицию министра юстиции поддержала и премьер-министр Румынии Виорика Денчиле.

Йоханнис в свою очередь заявил, что доволен работой антикоррупционного управления, и не видит оснований для отставки Ковеши.