Властитель слабый и лукавый Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»

26.02.2018, 9:46

Очень хочется встретить однажды в Беларуси светлый, великий, праздничный день.

К годовщине событий 26 февраля 2017 года – первого массового выхода бобруйчан на улицы с протестами против самодурства нынешней правящей диктатуры.

«Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда», А.С. Пушкин, «Евгений Онегин».

Отличие политика от государственного деятеля заключается в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение.

С этой «бородатой» истиной, как выяснилось, совсем не знакомы два политика, географические соседи по Восточной части Европы, бессрочно оседлавшие свои руководящие кресла и, к сожалению – свои страны тоже…

При этом Конституции своих стран, с упоминаниями только о двух (максимум!) сроках своего президентства, были закинуты ими в самый дальний угол, чтобы не мешали «выдающимся политикам современности» сладко и красиво доживать свой век на столь высоком троне пред своими коленопреклонёнными подданными…

Как говорится, все вокруг родное, все вокруг – мое…

Коль уж так подфартило им, представителям далеко не аристократических семейств, взгромоздиться на этот заветный трон – грех добровольно отказываться от такой халявы всего лишь через несколько лет царствования из-за какого-то там закона!

Подумаешь, закон! Не в наших, мол, это традициях – добровольно расставаться с властью, причем абсолютно безграничной.

Как известно, славяне никогда не испытывали недостатка в диктаторах. Народы на этих территориях жили под ними долгими столетиями, как бы они, эти «хозяева жизни», себя при этом не величали – великий князь, царь-батюшка, народный комиссар, генеральный секретарь ЦК КПСС, всенародно-избранный президент…

Удивительно, но эти царьки-президенты живут с иллюзиями, что вся планета, весь мир мечтает упасть в их объятия, и жить исключительно по их советам и инструкциям!

Кстати, о «всенародных президентах». Вспоминаются строчки Свифта, написанные почти 300 лет назад: «Лилипуты никогда не выберут своим вождем Гулливера. Они выберут лилипута, который будет утверждать, что лилипуты – великий народ».

Слишком давно существует в наших широтах традиционная система власти с «единственными, неповторимыми, гениальными вождями», чтобы она, система эта, могла наш народ всерьез раздражать. Привыкли к ним люди… Как будто так и надо…

Это – своего рода мягкий вариант «стокгольмского синдрома» (в качестве источника внутренней стабильности), и при этом – обильно сдобренного дешевым алкоголем.

Мол, раз опять нами правит вечный, а главное – как всегда – «великий» вождь, так давайте, люди, будем его терпеть хотя бы не на трезвую голову, нам же легче!

И на выходе мы имеем, в качестве итога – рекордный в мире алкоголизм…

А ныне, на замену не оправдавшему себя прежнему новоязу – «пролетарский интернационализм» вожди вытащили из загашника, отряхнув предварительно с него пыль, очередное словечко-клич – «патриотизм».

Явно Салтыкова-Щедрина не читали в школе, двоечники: «На патриотизм напирать стали. Видимо, опять проворовались, сволочи».

Российский министр культуры (!) Мединский осчастливил в минувшем году своих сограждан великим открытием. Оказывается, у них всех имеется лишняя, дополнительная хромосома. Ясное дело, 47-ая по счету, так как у всех остальных жителей нашей планеты их всего лишь по 46, а точнее – 23 пары.

Лишняя изредка тоже бывает, и крепится она к 21-ой паре. Но в таком случае ее обладатель получает звание (медицинское) дауна, и имеет (пожизненно) крупные проблемы как с умственным развитием, так и опорно-двигательным аппаратом.

Рождается каждый год в России таких, лишнехромосомных, всего лишь 2 500, – на всю 140 миллионную Россию… Поторопился немного гражданин министр, тем более – культуры! Решил тоже лизнуть своего кремлевского фюрера в… ну… куда обычно, а в итоге – публично и оптом обозвал своих сограждан даунами.

А вот годы в обоих наших «колхозах» все летят и летят… как птицы, – вдаль…

Точнее, не годы, а уже целые десятилетия… У соседей наших второе десятилетие к концу подходит, а у нас уже четверть века почти… И вожди наши самозваные всё больше и больше отрываются от окружающей всех нас реальной жизни, паря в своих персональных невесомостях…

Как известно, основная работа у чертей – убедить население ада, что они живут в раю.

Загнило все до фундамента – деньги закачиваются, рейтинги падают, ресурсы иссякают, дружить никто не хочет, международная изоляция, кругом одни враги, телепропаганде никто уже не верит, несмотря на то, что долго охмуряла она наш народ ничуть не хуже, чем когда-то ксендзы охмуряли Адама Козлевича…

Относительно недавние бабушкины и дедушкины увещевания типа – «Телевизор врать не может», «Наш президент врать не станет», «Газеты не врут», «По радио так сказали» – отошли в далекое, далекое прошлое. Ныне, на выходе из магазинов, наши бабушки и дедушки выражаются гораздо более предметней. А главное – конкретней…

Да и маразм, тупость и садистская жестокость внутренних полицейских режимов с их дубинками, штрафами и «сутками» уже откровенно зашкаливают… А сами «вожди», как и их темно-синие «полицайн» с дубинками, кроме раздражения, презрения, ненависти, а зачастую – и просто смеха, никаких иных эмоций давно уже не вызывают.

Ну, если только не считать многоэтажную ненормативную лексику от граждан – как в адрес вождей, так и в адрес всей их многочисленной прикорытной челяди. Коменты посетителей в соц. сетях (в том числе и обилие тех самых, ненормативных) – яркое этому свидетельство…

Главный враг для власти в наших широтах – это сама власть… Особенно, если эти ее «яркие представители» давно уже позабыли, что такое правила приличия и хорошая репутация… (Если они вообще когда-нибудь знали, что это такое…).

И остался у этих «лидеров нации» только страх потерять свой вожделенный титул, а также осознание того, что после всего, что они успели натворить-наворотить в своих странах, обратного пути в цивилизованный свет для них нет просто по определению.

Оказывается, тяжелая это обязанность – быть просто порядочным человеком… Счастливые люди всегда хотят осчастливить окружающих, а обиженные почему-то пытаются обидеть и других…

Совковое колхозно-коммунистическое ярмо 50-х годов, в котором оба они родились и выросли, по сей день не позволяет им уяснить, что в мире существует гораздо больше точек зрения, чем их – «единственная и верная». А нездоровая, патологическая жажда единоличной власти – изначально преступна и смахивает на медицинский диагноз.

Как известно – «Для того, чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении. Все остальное сделает естественный ход вещей». Это слова известного экономиста Адама Смита.

А ребятки эти оба – явно не Адамы Смиты, не Де Голли, не Рузвельты, не Ганди, не Аденауэры, не Рэйганы и, само собой, не Ли Куан Ю. Но зато глупых, наивных понтов у них обоих – как блох на целой стае бродячих барбосок…

И окружение у них такое же, соответствующее, – без улыбки смотреть на их массовку с псевдосерьезными и псевдоприличными лицами-масками никак не получается. Здесь – бригада трактористов, там – «братки» на «малине».

Из-за одного такого «руководителя», военного преступника, сейчас идут две войны, льется кровь и в братской Украине, и в далекой Сирии.

А украинцы всего-то захотели жить в том мире, где есть Илон Маск, где вот-вот начнут летать в небе личные электромобили, а не там, где, в очередном припадке победобесия, напялив на себя старые телогрейки, до сих пор, каждый год, инсценируют «взятие в плен генерала Паулюса», ибо с тех далёких времен ничего нового явить окружающему миру им нечего…

… Нечего, кроме возвращения России образа воюющей на два фронта страны (со своим нищающим тылом, кроме нового поколения молодых инвалидов с оторванными руками-ногами, растущей бедности, увеличивающейся безработицы, процветающей преступности, постоянного роста цен, небывалой, фантастической коррупции, и все чаще и чаще падающих на Землю, при запусках, космических ракет разработки середины 50-х…

Вот и живут, вернее, существуют те «победоносы» исключительно прошлым. И – в прошлом… Видимо, никто не сообщил им до сих пор, что Вторая Мировая война давно уже закончилась, что уже восьмой десяток лет в той самой Германии, и – во всей Европе – царит мир…

…Во всей, кроме России. Без войны она зачахнет, не сможет жить. Хобби у них такое, народная забава. Да и очень удобно списывать на эти войнушки весь свой коммуно-гэбэшно-олигархический криминал с запредельной коррупцией во главе колонны…

Впервые в России, не от хорошей жизни, организуется частное военное наемничество – ЧВК (Частная Военная Компания), которые во всех странах мира получили клички – «псы войны», «дикие гуси», «солдаты удачи».

Хотя по действующему до сих пор российскому законодательству это считается тяжким уголовным преступлением, ст. 208 и 359, ч.3 УК РФ, максимум – до 15 лет лишения свободы. Но законы в наших восточных широтах давно уже перешли в режим ручного управления…

Для того, чтобы Зло восторжествовало, достаточно, что Добро бездействовало…

Правда, седьмого февраля этого года, в Сирии, эти «псы» получили на орехи сполна, от души, и стали «солдатами неудачи». Только шерсть летела! Для них это – первый серьёзный мастер-класс. А так же – «гонорар» за очередную военную авантюру злобного кремлёвского карлика. В общем – ихтамнеты шлют приветы… с того света.

Кстати – уже около 4 000 россиян, образно говоря, поменяли на несколько лет северное побережье Черного моря на южное побережье Белого… За что? Всего лишь за неугодные правящей элите лайки и перепосты в соц. сетях. ФСБ не дремлет, бдит!

А тем временем реки пролитой крови в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, наглые фсбэшные компьютерные взломы-диверсии в США, массовое пожирание спортсменами, по прямому приказу сверху, всевозможной «химии» на нескольких последних Олимпиадах, явили миру новый, современный, реальный образ нашей восточной соседки.

…Образ весьма оригинальный для 21-го века – выборы без выборов, МВД без чести, суд без правосудия, парламент без дискуссий, армия без опознавательных знаков, могилы погибших без их имен, телевидение без правды, церковь без Бога, бизнес без конкуренции, Минздрав без совести, спортсмены без национальной символики, сбитый пассажирский «Боинг», тайно уворованные пробирки с олимпийской мочой (для дальнейших фальсификаций), массовый отъезд людей на Запад, закрытие неугодных газет, блокировка неугодных сайтов, запрет негодных фильмов…

Но… «ничто не вечно под луной», писал когда-то Карамзин. Когда-нибудь все «художества» этих двух братьев по разуму должны же закончиться?! Хотя бы согласно третьему закону Ома… Или закону сохранения энергии…

Хочется, чтобы обе наши страны побыстрее стали, наконец, уважаемыми, достойными членами европейского сообщества.

А эти двое «веселых ребят», экс-майор-чекист и «историк-экономист», пусть старость свою встречают на каких-нибудь экзотических «Банановых островах» со всем своим ближайшим окружением… И даже без всяких там Гааг… Пусть бы уехали с миром в теплые края, и дали бы, наконец, нашим неизбалованным людям нормально пожить.

Очень хочется встретить однажды этот светлый, великий, праздничный день…

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»