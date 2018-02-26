Транспортный коллапс: Пассажиры не могут уехать из Полоцка в Минск 1 26.02.2018, 9:55

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26 февраля не все междугородние маршрутки вышли в рейс.

Одними из первых с проблемой столкнулись пассажиры из Полоцка и Новополоцка, сообщает «Витебский курьер». Там междугородние перевозки приостановили сразу два крупных частных перевозчика, которые объединяли ИП и небольшие фирмы.

«У нас по 25 отправлений в день из Полоцка — Новополоцка в Минск и столько же обратно. Также по 10 оборотных рейсов из Новополоцка в Витебск, — рассказал Дмитрий, перевозчик компании «Полоцкий экспресс». — Работу с 26 февраля мы приостановили, информация об этом размещена в соцсетях и на сайте компании. Отменили поездки и наши конкуренты — компания «Новый поворот», они тоже оповестили своих пассажиров через интернет».

Денис родом из Новополоцка, но сейчас живет и работает в Минске. Из родного города до столицы последние десять лет он предпочитал добираться на частных маршрутках.

«Это очень удобно — на вокзал ехать не надо, забирают тебя в месте поближе к дому. Стоимость проезда у частников гораздо ниже, чем на государственных автобусах, да и доезжают до Минска частники быстрее — за три часа, а «госы» — за 5 часов», — говорит парень.

Сейчас Денис приехал к родителям в Новополоцк и планировал уехать в Минск в понедельник — даже билет забронировал на маршрутку «Полоцкого экспресса». Но потом на телефон пришло оповещение — рейс отменяется.

«И что сейчас будет? Уеду в Минск, наверное, на автобусе автопарка, сказали, что пока билеты еще есть. Побегу, пока не разобрали…»

Рекомендациям контролирующих структур — переоформить с 26 февраля документы и работать по новым требованиям закона — перевозчики следовать не хотят, но большинство из них собираются выходить на свои маршруты.

Перевозчик из Бобруйска рассказал, что они решили выехать: «Чтобы наши постоянные пассажиры все же вовремя попали туда, куда им нужно».

Это, конечно, большой риск, но мы за уважение наших клиентов боролись на протяжении 13 лет, как же их теперь бросить? Но как только начнутся решительные меры со стороны государства, мы поставим машины до урегулирования ситуации.

Ольга представляет фирму, в которую входит команда мелких перевозчиков, работающих вместе на рейсе Пинск — Гродно около 8 лет.

«Мы брали заказы до последнего, а вчера всех пассажиров обзвонили и объявили об отмене рейсов. В основном возим студентов. А сейчас на нас обрушились звонки от их родителей: что делать, как детям добраться до места учебы? Спрашивают, куда звонить жаловаться или писать».

По рекомендации транспортников женщина звонила на предприятие «Брестгортранс» — уточняла, как им работать дальше.

«Их сотрудник ответил: «Я не знаю, это должен решать наш директор, но его никогда нет — в командировках». Посоветовал нам подаваться на конкурс, но сказал, что это дело не быстрое — может растянуться до полугода. А сейчас, мол, работайте как работали, вас трогать не будут. Но мы-то в этом не уверены!».

Чтобы не попасть под санкции, некоторые компании в Витебской области отменили рейсы, пишет nn.by. Например, обе крупные компании, которые возили пассажиров между Полоцком/Новополоцком и Минском, - «Полоцкий экспресс» и «Западная губерния» - приостановили свою деятельность.

Это в общей сложности около 100 рейсов в день. Выехать из Полоцка можно было каждый час или даже чаще с 5:00 до 19:00. Из Минска маршрутки выезжали с 7:00 до 21:00. Стоимость проезда в них составлял 7 рублей в одну сторону.

В результате пассажиры фактически остались без альтернативы.

По данным портала ticketbus.by, в будние дни из Полоцка в Минск идут только два рейса - в 9:10 и 14:10. В обратную сторону - в 8:00 и 16:30. На некоторые из них все билеты уже раскуплены.