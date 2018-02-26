Белорусская металлургия может попасть под новые санкции США 3 26.02.2018, 14:23

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Дональд Трамп прощупывает почву по введению 24%-х пошлин на весь импорт стали.

Как сообщает Metaltorg.ru со ссылкой на Bloomberg, президент Дональд Трамп прощупывает почву по введению 24%-х пошлин на весь импорт стали, следуя самой строгой из трех рекомендаций, сделанных в прошлом месяце Министерством торговли.

По данным агентства, Трамп сказал доверенным лицам, что он хочет ввести жесткие тарифы на импорт стали и алюминия из всех стран. Так, пошлины на алюминий могут составить до 10%, что выше, чем рекомендация министерства торговли.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Raj Shah сообщил, что Трамп не принял окончательного решения по тарифам и что он все еще взвешивает свои возможности.

«Как и при каждом его решении, безопасность американского народа и американской экономики будет главной заботой президента, пока он просчитает свои потенциальные возможности», — сказал он. «Президент Трамп стремится к достижению справедливых и взаимных торговых отношений, которые защищают американского рабочего и приносят рост нашей экономики».

После отчета и рекомендаций Министерства торголи Д.Трамп должен принять окончательное решение по тарифам на сталь 11 апреля, а по тарифам на алюминий — 19 апреля.

Напомним, ранее США несколько раз вводила антидемпинговые санкции против белорусской металлургии.