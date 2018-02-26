Три причины выходить на акции протеста 2 Илья Яшин

26.02.2018, 14:35

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Илья Яшин

Ты смотришь по сторонам, и все эти пропагандистские ярлыки теряют силу.

Вы наверняка не раз слышали причитания о том, что нет никакого смысла участвовать в уличных акциях протеста. Мол, сколько раз уже ходили на митиги и шествия, а Путин так и не сбежал.

Конечно, Путин не убежит. Сменить этот режим получится лишь в результате долгого и системного общественного давления, и улица — лишь один из методов такого давления. Однако участие в протестных акциях, несомненно, имеет смысл как минимум по трем причинам.

1. В первую очередь, массовые демонстрации показывают популярность наших идей. Телевизор каждый день кричит, что демократия в России никогда не приживется, потому что народ ее не принимает. Но на практике мы видим, что тысячи людей в очередной раз полностью заполнили московские бульвары, несмотря на мороз, угрозы и давление со стороны власти, вопреки множеству факторов. Это видят и сторонники власти. И отмечают яркий контраст с митингами в поддержку Путина. Если на наши акции граждане выходят, принимая на себя риски, то власть на свои демонстрации людей сгоняет административным прессингом и деньгами — кнутом и пряником. Но масштаб акций при этом сопоставим.

2. Уличные акции приучают граждан к самоорганизации. Люди создают группы и чаты в соцсетях, приходят студенческими группами, формируют на марше свои небольшие колонны, придумывают свои плакаты, выстраивают горизонтальную коммуникацию. Сегодня это всё воспринимается как норма. Но я прекрасно помню выступления оппозиции десятилетней давности. Сейчас 10-тысячный митинг назовут провальным, а в 2008 году 2-3 тысячи человек на улице считалось большим успехом. И я прекрасно помню, как выходил на трибуну и не видел на площади ни одного лица моложе пятидесяти. Сравните с тем, сколько сейчас молодых и активных граждан выходит на марши и митинги. Объективно будущее принадлежит им, а не кремлевским старцам. А значит, будущее есть и у страны.

3. Власть последовательно настаивает, что поддержка Путина в России 86%, а мы — оглушительное меньшинство. Это имеет слабое отношение к реальности, но это — эффективное психологическое давление. Очень некомфортно быть в абсолютном меньшинстве. Это деморализует. Но вот ты выходишь на марш протеста и видишь вокруг таких же нормальных людей, как ты. Они похожи на тебя, они думают, как ты, они говорят с тобой на одном языке. Таких людей на одной только площади — тысячи. Ты смотришь по сторонам, и все эти пропагандистские ярлыки теряют силу. Ты заряжаешься энергией и желанием бороться за свою страну, которая совсем не так безнадежна, как иногда кажется.

Илья Яшин, «Фейсбук»