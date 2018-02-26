Припять затопила дорогу к переправе возле треснувшего моста 3 26.02.2018, 15:05

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Местные жители снова отрезаны от «большой земли».

В Житковичском районе на Припяти, где треснул мост, снова неспокойно. Вода поднялась и затопила дорогу, по которой людей подвозили к катерам. Об этом tut.by сообщили местные жители.

— Дорогу полностью затопило. Легковым машинам не проехать. Мы на автобусе тоже только полпути преодолели. Дальше водитель побоялся: вода большая и продолжает прибывать, — рассказал местный житель Павел Амего. Утром молодой человек ехал на работу в хозяйство Шруба, однако до переправы автобус из-за большой воды так и не добрался.

— До восьми мы ждали решения руководства, в результате с работы нас, учитывая обстоятельства, отпустили. С консервного людей тоже отправили домой, — рассказал молодой человек.

В сообществе во "ВКонтакте" «Житковичи Online» местные также обсуждают возникшую проблему. Там говорят, что несмотря на риск, некоторые вынуждены переправляться через Припять по треснувшему аварийному мосту.

Там, где раньше была насыпная дорога к переправе, теперь вода. Припять — дальше.

«В реке Припять (по состоянию на 6.00 26 февраля. — Прим.) поднялась вода. Людям, которые приехали на маршрутке, отказали в переправе на другой берег, и пришлось идти через мост. Пока поднялся на мост, провалился по колено под лед и 2 раза упал. Чуть не отморозил ноги и руки», — жалуется один из подписчиков сообщества.

«Забирайте машины [с дороги], пока не поздно! Легковой уже не проехать», — предупреждают земляков в комментариях.

В МЧС сообщили, что с их стороны никаких препятствий для переправы людей через Припять на катерах нет.

Журналистам не удалось оперативно получить комментарии местной власти.

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов — примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе. Правда, вскоре для местных жителей была установлена понтонная переправа. Но теперь из-за мороза она работать не может. В последнее время людей через Припять возили катера военных и МЧС. Но теперь, когда дорогу к берегу подтопило, жители района снова оказались в беспомощном положении.