Активист из-под Гомеля: Короед – это человек, который крадет у нас лес 8 26.02.2018, 14:44

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Жители Гомельщины встали на защиту лесных массивов.

В Лоевском районе на Гомельщине массово пилят лес. В лесхозе говорят, что во всем виноват короед, который уничтожает деревья, однако люди сомневаются – мол, есть здесь и финансовый подтекст, сообщает «Белсат».

«Шестизубчатые короеды атаковали Беларусь», – еще в прошлом году сообщали в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Пострадали около пяти тысяч гектаров леса. Вырубить их планировали до 1-го августа. Однако деревья сохнут до сих пор. И это – будто стихийное бедствие, говорят работники гомельского предприятия «Пиломаркет».

Работники предприятия говорят:

«Малыми очагами вырезали, он все равно по кругу начинает снова возрождаться».

«Вырезаем. Вот сегодня вырезали, допустим, проходит месяц, и уже по бокам желтые стоят!».

Один из подрядчиков – сморгонский «Белесентр» – вывозит лес в Могилев, на предприятие «Кроноспан», где его перерабатывают. Работники говорят, что такие деревья – довольно дорогие.

«Из щепы делаются ДВП, ДСП… Считается как деловой лес».

Большинство жителей прилегающей к лесу деревни Шарпиловка возмущены вырубкой, которая длится уже почти год.

Жители деревни говорят:

«Очень плохо, потому что рушится экология».

«Скоро вообще леса не будет такими темпами».

«На данный момент, вот где теперь весь лес убрали – там не было желтого».

С тем, что не всегда в вырубке виноват короед, соглашается Александр Зылев – местный активист.

«Мне кажется, что здесь короед – это человек, который больше крадет этот лес и продает. Деловой лес! Увеличивается количество этих машин, они просто едут и едут», – рассказывает активист.

Есть мнение, что виной невзгоды могли стать климатические изменения: из-за жары и засухи понижается уровень грунтовых вод, деревья слабеют и легко становятся жертвой вредителей. Весной же – ослабляет лес другая стихия:

«Все эти пойменные леса были затоплены. Когда идет весенний разлив, все это затопляется», – говорит мастер лесничества Сергей Бобович.

По рассказам местных жителей, уже «вырезано» более двухсот гектаров. И работы не прекращаются. Такая ситуация – не только в Лоевском районе, сообщили «Белсату» в государственном учреждении «Гомельский лесхоз». По словам чиновников, санитарная вырубка плановая, а компенсировать ее должны посадкой новых деревьев.