Дети воссоздали кадры из фильмов-номинантов на «Оскар» 26.02.2018, 14:49

Такой необычный фотопроект семья из Чикаго проводит уже восьмой год подряд.

Необычный фотопроект уже восьмой год проводит семейство Сторино из Чикаго. Проект называется "Do not Call Me Oscar", в которых маленькие дети воспроизводят популярные сцены из номинированных на премию "Оскар" фильмов, пишет segodnya.ua.

В этом году девочки София (7 лет), Сейди (5 лет) и Слоуэн (2 года) стали героями новых кадров из сцен фильмов, которые номинированы на "Оскар". Они воссоздали игру Мерил Стрип, Тома Хэнкса и Фрэнсис МакДорманд из "Секретного досье", главную сцену в бассейне из фильма "Форма воды", Уинстона Черчилля из "Темных времен" и другие.

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

"Раньше было сложнее найти кадры, где были бы ведущие женские роли. В этом году все по-другому. Будущее за женщинами, что касается и фильмов тоже. В 2018 году очень много сильных актрис, которых могли скопировать мои девочки, от Сирши Ронан и Салли Хокинс до Фрэнсис МакДорманд и Мерил Стрип. Мне также очень понравилось, что в режиссерском кресле оказалась Грета Гервиг", — рассказала Мэгги Сторино, мать детей и арт-директор проекта.

Отметим, что в номинации "Лучший фильм года" на премию "Оскар" претендуют такие фильмы:

• "Назови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)

• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)

• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)

• "Западня" (режиссер Джордан Пил)

• "Леди Бёрд" (режиссер Грета Гервиг)

• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)

• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)

• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо)

• "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).