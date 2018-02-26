Владелец: Бар «100 лет БНР» частично откроется к 25 марта 2 26.02.2018, 15:12

1,557

Изначально планировалось сделать праздничное открытие ко Дню Воли.

О том, что владелец универсама «Центральный» планирует открыть в Минске бар в стилистике эпохи БНР «Нашей Ниве» сообщил дизайнер компании Иван Ковальчук. В своем «Фейсбуке» он выложил рендер интерьеров.

«Это будет по адресу проспект Независимости 53: там есть старый колхозный кафетерий, помещение принадлежит «Домашнему». Первоначально была идея сделать что-то с дизайном ко Дню города, но не успели, потом я предложил тему ВКЛ, а потом БНР, как раз к 100-летию. Руководству идея понравилась, утвердили обклейку, но нужен еще и нормальный интерьер, теперь работаем с этим. Пока многое обсуждается, но в целом концепт утвержден. Насчет фасадов, конечно, еще есть вопросы: возможно, он будет значительно изменен», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что продаваться там будут, скорее всего, крафтовое пиво и «Лидское» на розлив.

«Планировали открыть к 25 марта, но пока у фирмы есть определенные трудности, поэтому не успеваем. Возможно, частичное открытие будет и к 25-му, а потом все доделаем», — подытожил Иван Ковальчук.