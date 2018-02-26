Белорусы возмущены новыми правилами работы междугородних маршруток

Белорусы возмущены новыми правилами работы междугородних маршруток7
- 26.02.2018, 15:29
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Люди оказались в транспортной ловушке.
Согласно нововведениям в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» водители должны заключать договора с государственным оператором и с вокзалами. Это несет неудобства и дополнительные расходы для пассажиров и бизнесменов, так как надо будет платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзала, передает «Белсат».
Если раньше маршрутка могла собирать и развозить людей по личным согласованиям, сейчас перевозчик должен отправляться с автовокзала, иметь остановки в определенных местах, а также иметь утвержденный график и маршрут.
Из-за новых правил с понедельника некоторые фирмы приостановили работу.
Количество негативной реакций стремительно растет. Люди оказались в транспортной ловушке. Некоторые таксисты на свой страх и риск продолжают перевозки.
В интернете начался сбор подписей под петицией поддержать маршрутное такси и сохранить прежний порядок перевозок. Петицию передадут в Министерство транспорта и коммуникаций.
Маршрутное такси в Беларуси для многих – единственный способ передвижения, которым быстро и недорого можно добраться практически повсюду.