Экс-канцлер Австрии признал получение выплат за лоббизм 26.02.2018, 15:22

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Альфред Гузенбауэр

Фото: flickr.com/sozialdemokratie

Однако политик заявляет, что брал деньги не от команды Януковича.

Бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр признал, что получал деньги для лоббирования сближения Украины и ЕС в 2012 и 2013 годах, но отрицает, что получил эти средства от команды Януковича. Об этом Гузенбауэр рассказал в телефонном интервью Presse am Sonntag (перевод – "Европейская правда").

В интервью Presse am Sonntag Гузенбауэр не отрицал, что совершал лоббирование в пользу Украины в 2012 и 2013 годах. По его словам, это было "благородное дело". Гузенбауэр также не стал отрицать, что получал деньги за свою лоббистскую деятельность, которую он вел в Париже, Брюсселе и Вашингтоне, но сказал, что "не помнит сумму".

Экс-канцлер Австрии утверждает, что не знает, что за выплатами стоял Манафорт, а деньги за свою деятельность получил от "какой-то английской или американской компании". Как утверждает Гузенбауэр, ни с Манафортом, ни с Януковичем у него не было деловых отношений.

Однак австрийский политик признал, что дважды встречался с Манафортом - один раз в Европе и один раз в США, но не для обсуждения каких-либо дел, а "чтобы выпить кофе".

В пятницу, 23 февраля, во время заседания в окружном суде США в Вашингтоне бывший заместитель руководителя предвыборного штаба Трампа и помощник Пола Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным во лжи следователям и заговоре против Соединенных Штатов. Он также заявил о готовности сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016.

В четверг, 22 февраля, стало известно, что Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательство России в президентские выборы, выдвинул новые обвинения в адрес бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса.

В новом обвинительном заключении Пола Манафорта обвиняют в отмывании и сокрытии от налоговой 30 миллионов долларов, полученных в результате работы в Украине, Рика Гейтса - в сокрытии 3 миллионов долларов. Также мужчин обвиняют в подаче ложных налоговых деклараций с 2010 до 2014 года и в заговоре с целью обмануть три банка для получения 22 миллионов долларов кредита.

В целом в США экс-политтехнолога действующего президента обвиняют по 12 пунктам, среди которых: заговор против США, работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, отмывание денег, уклонение от налогов.

Как сообщалось, в среду, 21 февраля, после обвинений Мюллера во лжи в адрес адвоката Алекса ван дер Цваана, который также является зятем российского миллиардера и владельца "Альфа-Групп" Германа Хана, тот признал себя виновным в предоставлении следователям ложных показаний относительно своих связей с Риком Гейтсом, бывшим бизнес-партнером Пола Манафорта.

Напомним, во вторник, 20 февраля, спецпрокурор Робер Мюллер обвинил юриста Алекса Ван дер Цваана в том, что он сказал неправду о своем последнем контакте с Риком Гейтсом. Из-за обвинения Ван дер Цваан должен был явиться на слушание в суд.

17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательство России в президентские выборы.

В рамках дела Мюллер вызвал на допрос генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Он стал первым из администрации Трампа, который давал показания по этому делу.

О своей готовности под присягой свидетельствовать заявил и сам президент Дональд Трамп.

Вместе с тем, он неоднократно заявлял об отсутствии какого-либо "сговора" с Россией.