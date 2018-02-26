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Симпсоны предсказали олимпийское золото сборной США в керлинге

  • 26.02.2018, 15:44

В знаменитом мультсериале была предсказана победа сборной США по керлингу.

Мужской турнир по керлингу на минувших Играх выиграла сборная США, обыграв в финале Швецию — 10:7. В Симпсонах герои мультсериала тоже завоевали золото за сборную США в керлинге, а их соперниками также были шведы, пишет sportarena.com.

При этом есть и неточности в этой истории. В мультсериале речь шла о турнире смешанных команд (дабл-микст), а бронзовым призером стала Россия, тогда как в Южной Корее медаль досталась Швейцарии.

Всего сборная США завоевала на зимней Олимпиаде в Пхенчхане 23 медали и заняла четвертое место в зачете.


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