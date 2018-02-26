Роскомнадзор разблокировал сайт Алексея Навального 3 26.02.2018, 15:57

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Российские операторы постепенно снимают ограничения на посещение сайта.

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенной информации страницы сайта оппозиционера Алексея Навального. Российские операторы постепенно снимают ограничения на посещение сайта, сообщает bbc.com.

"В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы 26 февраля из Единого реестра исключены", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Роскомнадзора.

"Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет и люди будут ее находить", - пояснил Навальный на своем канале.