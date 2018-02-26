Ольга Чайчиц: В существовании Конституционного суда нет смысла 3 26.02.2018, 16:11

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Ольга Чайчиц

Фото: racyja.com

Высшая судебная инстанция ответила на жалобу независимых журналистов.

Журналисты подавали жалобу в высшую судебную инстанцию страны, требуя убрать из нормативных актов несоответствия Конституции, передает «Белсат».

«Мы подавали жалобу, так как нас постоянно ущемляют в конституционном праве на сбор и распространение информации. Штрафы, которые нам навешивают, как раз таки ему противоречат. К тому же статья 22.9 не может применяться относительно физических лиц, а только юридических и редакций СМИ. Конституционный суд не увидел, что здесь есть какое-то нарушение. Поэтому я считаю, что смысла от существования такой инстанции в нашей стране нет. Вместо того, чтобы возбудить дело, написали отписку», – комментирует решение Конституционного суда Ольга Чайчыц.

У журналистов нет возможности обжаловать это решение, оно является окончательным.

Также Ольга Чайчиц сообщила, что Андрея Козела вызывают в Центральный РОВД, по делу, которое отправили на доработку.

За прошлый год рабочий тандем за сотрудничество с «Белсатом» получил штрафов на сумму 8556 рублей. За первые два месяца 2018-го их уже наказали денежными взысканиями на 100 базовых величин (2450 рублей).

5 марта фрилансеров ожидает очередной суд в Дзержинске. На этот раз их будут судить за сюжет, благодаря которому жителям Фаниполя выдали ключи от квартир.

В этом году давление на журналистов, сотрудничающих с «Белсатом», стало продолжением беспрецедентного прошлогоднего преследования. Только судебных процессов в прошлом году произошло более 60.