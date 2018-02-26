Анджей Пукшто: Трамп может посетить Литву, если будут проблемы с Минском 1 26.02.2018, 16:19

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Анджей Пукшто

Фото: zw.lt

США понимают значение стран Балтии для стабильности в регионе.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии встретятся 3 апреля в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Что может обсудить на саммите с Трампом президент Литвы Даля Грибаускайте, Сharter97.org прокомментировал Анджей Пукшто, глава кафедры политологии университета Витаутаса Великого в Каунасе.

- Что означает встреча глав балтийских государств с президентом США Дональдом Трампом?

- Страны Балтии, так же как Польша и другие пост-социалистические страны, традиционно занимают в Европейском Союзе наиболее проамериканскую позицию, что не могут не заметить в Белом Доме. Естественно, что правительство США протягивает руку навстречу, что и мы можем наблюдать хотя бы в виде этой встречи в Белом Доме.

- Какие вопросы могут обсуждаться Литвой во время саммита США и стран Балтии?

- Даля Грибаускайте несомненно будет говорить о том, что надо укреплять восточные рубежи НАТО. Другое дело, при помощи каких средств и когда это произойдет. Для Литвы важны присутствие батальонов НАТО и сил США в регионе, укрепление противовоздушной обороны. На встрече намечается обсудить экономические отношения, включая импорт сжиженного природного газа из США в Литву. Пока что на территории Литвы в основном располагаются войска Бундесвера, военные США расквартированы в Польше. Возможно будут переговоры, чтобы в Литву попала тяжелая техника НАТО.

С другой стороны, нужно помнить, что встреча в США, произойдет в преддверии большого саммита Североатлантического Альянса летом. Несомненно, что Трамп и лидеры стран Балтии будут пытаться выработать общую позицию.

- Дональд Трамп в прошлом году побывал с визитом в Польше, какова вероятность того, что он посетит страны Балтии?

- Думаю, что и Даля Грибаускайте и президенты Латвии и Эстонии пригласят его, но не стоит забывать, что относительно недавно, например, в Таллинне побывал вице-президент США, в Вильнюсе – министр обороны. Визита Дональда Трампа, я бы ожидал, например, в том случае если ухудшиться ситуация с российским анклавом – Калининградской областью – или будут проблемы с Минском.