Диспетчер частного перевозчика: Парализуется вся Беларусь 22 26.02.2018, 16:34

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Себестоимость пассажирских перевозок резко подорожает.

Несмотря на то, что от сегодняшнего дня перевозчики нерегулярных междугородных рейсов не имеют права работать по старым правилам, гродненские предприниматели рейсов не отменяли. «Будем перевозить до первой конфискации автобуса», — рассказала hrodna.life диспетчер компании minsk-grodno.by.

На сайте перевозчика красной строчкой содержится призыв поддержать заказных перевозчиков и вступить в группу «ВК» по поддержке перевозчиков Беларуси, которые по новым правилам должны с «нерегулярщиков» перейти в категорию «регулярщиков». Для этого нужно заключать договора с операторами, отправляться в рейс с автовокзала по утвержденному графику и маршруту, выполняя еще ряд условий.

Перейти под автовокзал — потерять до 60% прибыли

— Перевозчики не хотят переходить под автовокзал, — пояснила диспетчер перевозчика minsk-grodno.by. -Вы поймите, у нас не бешеные зарплаты. Несмотря на подорожание топлива, мы стабильно держим одну цену на рейс Гродно-Минск — 12 рублей за 300 км. К тому же мы приобретаем страховки пассажирам. Если мы перейдем к автовокзалу, со своей прибыли мы получим только около 40%, то есть мы ничего не заработаем. Себестоимость билета сильно подорожает. К тому же автовокзал всех взять не сможет, после организует конкурс и перевозчики с более старыми машинами его проиграют.

Парализуется вся Беларусь, как это случилось сегодня с Полоцком, — добавила диспетчер.

Пассажирка звонила и плакала

Компания отправляет машины в рейс каждые полчаса, начиная с 3:30.

— Вы не представляете, какой шквал звонков от пассажиров мы получили в связи с новыми правилами. Люди боятся, что останутся без маршруток. Одна женщина позвонила и плакала, что не будет видеть сына-студента — не будет нам чем ездить.

Как мы в таких условиях остановим перевозки? Сильные холода, скоро праздники, людям нужно ездить. На собрании решили, что будем ездить до первой конфискации машины. А пассажиры говорят, что если надо, выйдут с транспарантами. Надеюсь, что государство услышит если не нас, то людей, — рассуждает диспетчер.

По ее словам, главный конкурент — перевозчик m6express.by — также поездки пока не остановил. В компании подтвердили, что перевозят людей без изменений.

Новогрудок тоже не отменяется

Отправляются также частные маршрутки из Гродно в Новогрудок. Компания novobus.by организует до 10 рейсов в Новогрудок по 8 рублей за билет. Пассажиры активно заказывают билеты и волнуются, будут ли их возить и впредь. С гродненского автовокзала до Новогрудка есть около семи вариантов доезда, самый дешевый билет — 8,55 рублей.

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За маршрутки подписались тысячи человек

На сайте petitions. by 23 февраля запустили петицию «Поддержи транспорт, сохрани маршрутки», в которой авторы просят внести поправки в Закон «Об автомобильных перевозках», которые не будут мешать работе частных перевозчиков. На сегодня петицию подписало более 4000 человек.

23 февраля этого года вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новый документ вносит изменения в работу перевозчиков, которые ездят по междугородним маршрутам. В некоторых регионах, например, Полоцке, некоторые предприниматели от сегодня отменили рейсы.