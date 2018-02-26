Астронавт из Британии рассказал, когда земляне высадятся на Марс 1 26.02.2018, 16:38

1,321

Запуск Falcon Heavy компании Илона Маска начал новую эпоху покорения космоса.

Астронавт Тим Пик из Великобритании считает, что люди смогут высадиться на Марс через 20 лет.

Об этом пишет segodnya.ua cо ссылкой на The Independent.

Специалист считает, что недавний запуск ракеты-носителя Falcon Heavy является весьма вдохновляющим, а также своеобразным открытием новой эпохи покорения космоса.

Пик отмечает, что в случае кропотливой работы государственных космических агентств и Международной координационной группы по исследованию космоса, высадка людей на Марс через 20 лет – вполне реально.

В 2022 по мнению астронавта должно начаться строительство международной окололунной станции, которая в будущем будет играть главную роль в освоении человеком космоса. Также Пик отметил деятельность Илона Маска, как способствующую развитию покорения космического пространства.