Казахстан переводит работу парламента и правительства на казахский язык 3 26.02.2018, 16:48

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После перевода казахского языка на латиницу в стране будет повышаться роль и статус государственного языка.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность парламента и правительства исключительно на казахский язык, пишет "Зеркало Недели. Украина".

"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке", - сказал он с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.

При этом он отметил, что "нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе" и необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода.

Президент Казахстана, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.