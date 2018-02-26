Как белорус променял Минск на жизнь в Камбодже у моря 7 26.02.2018, 17:08

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36-летний житель деревни Ильковичи уже более двух лет не был дома.

36-летний Сергей Халипов уже более двух лет не был в Беларуси. Udf.by он рассказал, как и на что живет в странах Юго-Восточной Азии.

Летел в Индию на 5 месяцев

Сергей родом из деревни Ильковичи Белыничского района. Окончил БГУИР, долгое время работал программистом в различных минских ИТ-фирмах, заработал себе на квартиру в белорусской столице.

Побывав однажды в Индии, он понял, как ему интересны отсутствие зимы, теплое море, низкие цены и разнообразная экзотика. И решил кардинально изменить свою жизнь.

В Камбодже. Фото со страницы Сергея Халипова в Facebook

6 января 2016 года Сергей сел на поезд на Москву, чтобы оттуда вылететь в Дели.

– Індыйскую візу ў Менску мне далі на 5 месяцаў, і я не меркаваў, што застануся ў Азіі на большы тэрмін. Але склалася так, што не быў на радзіме ўжо болей за два гады, – констатирует программист.

За это время он успел пожить еще в Непале, Малайзии, пока не бросил якорь в Камбодже. Из этих стран он продолжал удаленно работать программистом.

В Непале. Фото со страницы Сергея Халипова в Facebook

– Я не прывязаны чым-небудзь да аднаго месца, таму магу выбіраць, дзе мне жыць. Мне патрэбны самы мінімальны камфорт – ложак з чыстай бялізнай, душ і інтэрнэт. У кожнай мясціны ёсць нешта сваё ўнікальнае ў архітэктуры, людзях, прыродзе. Усё хочацца паглядзець, – рассказывает Сергей Халипов.

В Камбодже можно жить за 300 долларов в месяц

Уже 7 месяцев Сергей живет в городе Сиануквиль (Sihanoukville), Камбоджа. Это единственный крупный пляжный курорт в этой стране.

Суануквиль. Фото: vislanders.livejournal.com

В основном белорус живет в гестхаузах (что-то среднее между отелем и общежитием), но в Сиануквиле снимает комнату в центре города с санузлом в 15 минутах ходьбы от пляжа. Стоит это ему около 150 долларов в месяц.

Поесть с мясом в городе можно за один доллар. Соответственно без претензий на роскошь в Камбодже можно жить за 300 долларов в месяц.

Но у Сергея ежемесячные расходы составляют в среднем 500-700 долларов, поскольку он периодически тратится на такси, питается в кафе для туристов, путешествует по стране, ходит на концерты и т.д.

– У Менску, жывучы на здымнай кватэры, я выдаткоўваў прыкладна столькі ж грошай на месяц. Але ў Азіі якасць майго жыцця значна вышэйшая, хоць бы таму, што ў Менску я сам гатаваў сабе ежу і сам праў уласную вопратку, – объясняет белорус.

«В Камбодже вас одинаково не поймут что по-английски, что по-белорусски»

Нужен ли хороший уровень английского языка, чтобы жить в Камбодже и соседних странах и решать при этом бытовые проблемы? Сергей отмечает, что с английским любой вопрос, безусловно, решается несравненно проще. Но между тем он знает множество россиян, которые годами живут в Индии или в Камбодже и при этом по-английски не знают ни слова. Если у человека развиты навыки невербальной коммуникации, то все основополагающие вопросы в Азии возможно решить и без знания языка, считает белорус.

– Тым больш што ў Камбоджы узровень адукаванасці насельніцтва нізкі, і зазвычай яны аднолькава не зразумеюць вас што па-англійску, што па-беларуску, – шутит программист.

Люди в Азии очень легко сходятся, но еще легче расходятся и забывают друг друга

Сергей общается в странах Юго-Восточной Азии преимущественно с теми, кто также живет там долгое время, а не приезжает в короткий отпуск. У них совершенно другой ритм жизни и интересы.

Из иностранцев в Камбодже больше всего живет французов, также много россиян, казахов, украинцев, австралийцев. Люди в Азии очень легко сходятся, а еще легче расходятся и забывают друг друга, говорит белорус. Рядом есть соседи и друзья, с которыми можно провести время и решить совместные вопросы, но эти люди постепенно меняются.

– З мясцовымі ў Камбоджы я не камунікую, бо, па-першае, тут амаль ніхто не гаворыць па-англійску. А па-другое, яны быццам бы палохаюцца замежнікаў і пазбягаюць кантактаў з імі. Чым вельмі нагадваюць мне беларусаў, – отмечает Сергей Халипов.

«Выходцев из стран бывшего СССР в Азии стоит опасаться больше, чем местных»

Попадая во многие страны Азии, современные европейцы осознают, что в прошлом повсеместно подразумевалось под понятием «белый человек».

Сергей рассказывает, что хоть в Индии формально давно нет каст, но фактически правила касты определяют здесь все, в том числе и отношение к иностранцам. Образованный и состоятельный средний класс относился к приезжему как к равному себе, но малоинтересному собеседнику, торговцы видели в нем исключительно источник дохода, а простой народ воспринимал Сергея как некое высшее существо из другого мира.

– Часта сутыкаўся з тым, што людзі на вуліцы проста дакраналіся да мяне і ішлі далей. Пазней даведаўся, што згодна індуізму праз дотык можна ўзяць сабе ад больш шчаслівай істоты добрай кармы, каторую па іх меркаванні я зарабіў за свае мінулыя жыцці, раз я нарадзіўся ў целе белага еўрапейца, – объясняет белорус.

В Индии даже менеджер отеля может иметь зарплату около 100 долларов, а официант – вдвое меньше. Большое количество людей вообще не имеет никакого жилища: таксисты ночуют в автомобилях, продавцы – на полу магазинов и т.д. Но несмотря на это, люди в Индии невероятно открытые и счастливые, с улыбающимися лицами, наивные и при этом очень любопытные, отмечает белорус.

Интересно, что приезжие в Индии и других странах Юго-Восточной Азии чувствуют себя безопасно. Сергей Халипов говорит, что за два года не сталкивался с криминалом в отношении себя.

Суануквиль. Фото: vislanders.livejournal.com

Неприятности пришли оттуда, откуда не ждали. В марте 2016 русскоязычный сосед по гестхаузу взломал комнату Сергея в его отсутствие, украл его ноутбук и исчез, не рассчитавшись с хозяевами. Поскольку ни у кого не было ни фото злоумышленника, ни его паспортных данных, ждать помощи от индийской полиции было бессмысленно.

– Па сваім досведзе магу сказаць, што выхадцаў з краінаў былога СССР у Азіі варта перасцерагацца больш, чым мясцовых, – констатирует белорус.

Есть ли жизнь в сезон дождей?

Сергей приехал в Камбоджу в середине июля, в самый пик сезона дождей. Говорит, что перенес тот период вполне нормально. Температура была не очень высокой (около 30 градусов при солнце и 22-26 при осадках), дождь шел ежесуточно по многу часов, но преимущественно ночью. Так что почти ежедневно было время, чтобы куда-то съездить по делам, искупаться в море и даже позагорать.

Учитывая, что Сергей все равно большую часть дня сидит дома и работает, дожди его не беспокоили.

Почему не всем понравится жизнь у моря

Сергей отмечает, что с непривычки в Азии действительно поражает большое количество мусора на улицах. Случаются перебои с электричеством и интернетом. Отсутствую привычные для белорусов товары и услуги. В Индии придется много торговаться и вообще общаться с людьми, что при наличии северного менталитета может утомлять и раздражать.

– Камбоджа нагадвае мне Беларусь пачатку 90-х, толькі разнастайных вольнасцяў тут значна болей, чым было ў нас нават тады. Узяць хоць бы тое, што тут у любой краме можна вольна разлічвацца далярамі, – говорит программист.

Сергей скучает по родным, друзьям и белорусской пище. В мае он планирует вернуться в Беларусь – спустя два с половиной года отсутствия.