Минчанка: Сейчас маршрутки не ходят, если авто выедет, то его могут изъять 4 26.02.2018, 17:27

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Фото: tut.by

Сегодня не выполняют рейсы несколько междугородних маршруток.

В редакцию onliner обратились несколько пассажиров, сообщивших о перебоях в работе междугородних маршруток. Однако мороз и технические неполадки тут ни при чем. Ситуация скорее связана с недовольством перевозчиков, которые после изменений в законодательстве должны изменить статус на «регулярные автомобильные пассажирские перевозки». На одном из сайтов создана петиция, которую подписали уже почти 5 тысяч человек. А пассажиры между тем решают, как добираться до нужного города.

В частности, к журналистам обратилась читательница по имени Валерия. Она сообщила, что ее родители живут в Копыле: «Часто езжу к ним и в основном пользуюсь услугами маршрутки. Но сегодня с трудом смогла добраться до Минска. Можно сказать, повезло: знакомые ехали на автомобиле и захватили. В диспетчерской мне объяснили, что сейчас маршрутки не ходят, возникли сложности, если машина выедет, то ее могут даже изъять».

Проблема возникла не только на маршруте Минск — Копыль. Руководитель компании «Полоцкий экспресс» рассказал нам, что временно приостановил деятельность. В автопарке — около 30 автомобилей. Они ходят по маршруту Минск — Лепель — Бегомль — Полоцк — Новополоцк каждый день. Сейчас на стартовой странице сайта вывешен красный баннер, который сообщает о неприятном для пассажиров известии.

«В связи со вступлением в силу изменений, внесенных в Закон Республики Беларусь от 14.08.2007 №278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций по Витебской области был проведен анализ осуществления перевозок пассажиров нашими перевозчиками по направлениям «Полоцкого экспресса». По факту проведенного анализа все наши перевозчики получили уведомления, в которых предлагается в обязательном порядке обратиться в местный исполнительный орган по месту регистрации для заключения договора на осуществление перевозок пассажиров в регулярном сообщении на определенной территории. На основании указанных фактов, а также во избежание получения штрафных санкций и/или других административных взысканий нами принято решение о приостановлении оказания услуг нашей компанией с 26 ФЕВРАЛЯ 2018 г. до момента определения вида деятельности в соответствии с законом», — сказано на сайте «Полоцкого экспресса».

Как известно, еще несколько перевозчиков заняли такую же позицию. А в минувшую пятницу, 23 февраля, была создана петиция, призывающая «внести поправки в закон, которые не будут мешать работать»:

«Больше десяти лет назад в Беларуси появились частные маршрутки, которые предлагают быстрее и дешевле (по сравнению с государственными автобусами) доставить пассажиров из одного города в другой. До сих пор этот вид деятельности назывался „нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров“. Водители должны были иметь свидетельство о госрегистрации, лицензию, кассовый аппарат и другие атрибуты, необходимые для перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Главное отличие — не нужно согласовывать расписание с госорганами. Но теперь «нерегулярщикам» нужно перейти на другую схему работы».