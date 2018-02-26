Мирное сопротивление крымских татар 26.02.2018, 17:35

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления крымчан российской агрессии.

В 2014 году проукраинские активисты провели митинг у стен Верховной Рады Автономной Републики Крым в защиту территориальной целостности Украины – им противостояли активисты партии «Русское единство», пишет cайт «Крым.Реалии».

Организатором проукраинской акции выступил Меджлис крымскотатарского народа во главе с Рефатом Чубаровым, а пророссийской – партия «Русское единство» во главе с Сергеем Аксеновым. Следующим же утром военные без опознавательных знаков захватили правительственные учреждения Крыма, а депутаты местного парламента проголосовали за проведение «референдума».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассуждает о результатах сопротивления крымчан российской агрессии.

– События четырехлетней давности показали, что для достижения успеха гражданское сопротивление должно опираться на полностью функционирующие органы государственной власти. Так вот, в Крыму гражданское общество свою задачу выполнило в полной мере. По призыву Меджлиса на митинг вышли не только крымские татары, а и украинцы, и представители других национальностей. Мы не дали возможности Владимиру Путину, ФСБ, России в целом создать видимость того, что Верховный Совет Крыма собрался добровольно и сам принял решение об отторжении полуострова от Украины и присоединении его к России. Гражданское общество не позволило нарисовать гибридную картинку, чтобы убедить мир, будто крымчане сами захотели аннексии. Увы, бездействие государственных органов в Крыму в итоге привело к захвату местного парламента российским спецназом.

Рефат Чубаров убежден, что именно сопротивление 26 февраля вынудило Владимира Путина пойти на прямое военное вторжение в Крым, которое стало для России худшим сценарием из возможных.

– Эти события будут положены в основу решений трибунала над российским руководством, над Россией. Вот этого добились мирные жители Крыма на митинге 26 февраля 2014 года – вынудили Россию развернуть войска. Теперь что бы ни говорил Владимир Путин, он выглядит как захватчик и нарушитель международного права.

Рефат Чубаров отмечает, что для всех крымчан в те дни был характерен страх перед будущим, но вместе с тем и большие ожидания от него.

– Безусловно, может быть и такое мнение. Тогда все крымчане задумывались: что будет дальше? У людей было ожидание перемен. Я напомню: всем надоела эта власть макеевских, донецких и так далее, она была очень далека от людей и угнетала бизнес. В Киеве украинское общество поднялось, чтобы заставить власть отвечать перед ним. У крымчан же, вне зависимости от их взглядов, была надежда на изменения к лучшему. Еще за несколько дней до 26 февраля мы говорили, что, наконец, в Крыму не будет монополии ни у одной политической партии, что представители разных национальностей смогут вместе на равных отвечать за будущее полуострова.

Владимир Константинов тогда тоже боялся – за свои более чем 200 миллионов долларов долга перед банками. На таких людей и опирался Владимир Путин.