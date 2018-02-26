Как работала сеть советских «глушилок» в Минске 10 26.02.2018, 18:00

3,834

Диктатуры очень боятся свободного обмена информацией и мнениями, обсуждения проблем.

Возможно, за спортивными победами на Олимпиаде вы упустили одну интересную новость — 23 февраля 2017 года Илон Маск осуществил успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на околоземную орбиту два тестовых спутника. На этих спутниках будет отрабатываться технология глобального интернета, которая уже в ближайшем будущем должна будет охватить всю Землю — что окончательно уберет препоны для свободного обмена информацией между людьми и отменит монополию некоторых государств на информацию, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Не может не огорчать тот факт, что власти России (а также некоторых других стран) уже заявили о том, что они будут всячески препятствовать развитию этой технологии на своей территории, и уже даже якобы создали специальную противоспутниковую лазерную пушку. Лично мне это напоминает то, как в СССР боролись с т.н. "вражескими голосами" и старались всячески заглушить, забить правдивую информацию о том, что на самом деле происходит в мире и в самом СССР — для этого простые советские граждане должны были регистрировать свои радиоприeмники, а всю страну охватила сеть специальных "глушилок".

Что самое интересное — "загнивающий капитализм" вовсе не отплачивал Советам той же монетой — советские радиостанции не глушились в странах Запада, люди там имели возможность получать информацию из разных источников и самостоятельно делать выводы из всего услышанного. И очень важный момент, который наглядно демонстрирует фундаментальную разницу между открытыми свободными обществами и закрытыми диктатурами — последние очень боятся свободного обмена информацией и мнениями, боятся свободного обсуждения проблем. Они знают, что на конкурентном поле они не выстоят — ложь, подтасовки и фальсификации вскроются очень быстро, поэтому приходится строить глушилки и всячески ограничивать своих подданных в свободном получении информации.

В сегодняшнем посте я расскажу вам о том, как работала сеть советских глушилок в Минске, как одну из этих глушилок хотели взорвать и о том, какие страны оказываются более успешными в XXI веке:

Для начала немного истории. После своего прихода к власти в октябре 1917 года большевики установили на подконтрольной им территории жесточайший контроль за распространением информации. Они понимали, что тот, кто владеет информацией — собственно, владеет умами и владеет всем. Возьми разумного человека, помести его в информационный вакуум и рассказывай ему день и ночь о том, что зеленые рептилоиды с Марса хотят нас завоевать — и года через два он в это поверит, а лет через пять будет готов по первому зову Родины встать в ряды вооруженных сил, чтобы нанести превентивный танковый удар по Марсу — ради мира на Земле.

Для поддержания такого положения вещей в СССР предпринимались всевозможные меры — разумеется, никакой западной прессы в СССР купить было невозможно, все газеты, издаваемые в Союзе, были исключительно советскими, а иностранные радиостанции глушились с помощью сети специальных глушилок — официально они назывались "передатчики глушения радиосвязи". Глушилки стали массово появляться в пятидесятые годы — особенно активно они работали в западных республиках СССР — Украине, Беларуси, Прибалтике. Чуть позже опыт СССР переняли и другие страны соцлагеря — глушилки заработали в Болгарии, Венгрии, Румынии и Польше.

В 1950-60-е годы в СССР глушились передачи из Франции, Югославии, Испании, Канады, США, Италии и Ватикана. Больше всего старались подавить такие радиостанции, как "Радио Свобода", "Свободная Европа", "BBC", "DW", "Голос Израиля", "Радио Пекин" и некоторые другие. Что интересно — в СССР не трогали одну из частот китайского радио, на которой звучали передачи на русском, но пущенные в записи задом наперед — записав такую передачу на магнитофон, можно было пустить ее задом наперед и послушать новости, при этом "глушильщики" считали, что это радиопередача на китайском языке.

Что интересно — "информационные проколы" случались и в самой советской системе радиовещания. Диктор пропагандистской советской радиостанции "Голос Родины" Владимир Данчев в начале 1980-х высказывался против советского вторжения в Афганистан в своих эфирах, долгое время оставался незамеченным, и лишь после сообщения на BBC попал "под колпак" в КГБ — те упрятали его в психиатрическую больницу в Ташкенте.

02. Помимо, собственно, глушилок, советская власть также запугивала своих граждан всякими административными и уголовными мерами наказания за "вольнодумство". На фото — памятка для владельца радиоприемника, напечатанная в 1961-м году. Как видите, приёмник нужно было регистрировать, а сам тон памятки напоминает, скорее, приложение к ручному пулемёту или какому-то другому опасному вооружению.

03. Тем не менее, советские граждане старались обойти запреты и глушилки, так как понимали, что если в мире что и случится — родная партия ограничится заявлениями в стиле "всe хорошо, прекрасная маркиза". Вот такое фото мне прислал один их моих читателей по имени Виталий Гришин, на фото запечатлeн сам Виталий в 1974-м году. Аппарат назывался "ТПС-58" — с помощью таких устройств можно было ловить западные радиостанции в обход "глушилок".

04. Глушилки стояли во многих крупных городах СССР, особенно в столицах республик — глушилки в городе Минске представляли собой фермные мачты высотой по 100 метров. Вот так выглядит глушилка, что располагается во дворах проспекта Независимости в районе Золотой горки.

05. Раньше глушилок было две, вторая располагалась недалеко от первой, в районе парка Горького. На этом кадре с дрона можно хорошо рассмотреть местоположение глушилок — на переднем плане видна вершина сохранившейся глушилки, вторая глушилка находилась чуть дальше — на снимке левее и выше на два квартала, ближе к зданию цирка. А вышка в центре кадра с Ш-образным верхом — это антенна для радиопередач.

06. Вторая глушилка была снесена в начале девяностых годов, а первая сейчас обстроена бетонным забором и используется в качестве опорной мачты для сотовой связи.

07. Территория сохранившейся глушилки — она находится совсем рядом с костелом св. Роха, но отгорожена отдельным забором. Глушилка действовала до конца восьмидесятых годов, и в то время вокруг неё существовало нечто вроде "полосы отчуждения" — чтобы простые граждане не могли подойти к ней вплотную.

08. Впрочем, такие инциденты случались — в 1962-м году диссидент Сергей Ханженков планировал взрыв минской глушилки. По словам Сергея, это должен был быть "чисто демонстративный акт", в ходе которого не должен был пострадать ни один человек — "просто однажды вечером тысячи людей включат приёмники — а эфир будет чистым. Обязательно пойдут разговоры — взорвали "глушитель!". А что такое "глушитель? Зачем он вообще нужен? И народ встрепенётся" — так виделось Сергею развитие событий.

09. Задуманному было не суждено осуществиться — в группу друзей Сергея был внедрен сотрудник КГБ, после чего Сеpгея признали "организатором и руководителем антисоветской организации", Сергей получил десять лет строгого режима и отбыл из в лагерях в Мордовии — туда часто высылали "антисоветских диссидентов" из Беларуси. Затем Сергей вернулся в Минск, где и живет до сегодняшнего дня.

Сама глушилка, кстати, раньше выглядела чуть иначе — на вот этой вершине располагались расходящиеся в стороны металлические антенны, напоминающие перевернутый каркас зонтика — видимо, это и было "глушильное оборудование".

10. Сегодня на минской глушилке располагается оборудование компаний сотовой связи — та конструкция, что должна была помешать обмену информацией и коммуникациями между людьми, сейчас этому всячески способствует. Вот такой вот парадокс истории)

11. В моей семье тоже в обязательном порядке слушали "вражеские голоса". Старая квартира моей бабушки находилась на улице Берестянской — что находится в центре Минска, в прямой видимости от обеих глушилок.

12. Это старый район города — улицы Долгобродская, Марьевская и Берестянская существовали еще в дореволюционные времена, но застройка здесь в основном уже послевоенная. Исключение — несколько жилых домов, построенных в довоенные годы. К примеру, дом с острой крышей на дальнем плане фото был построен в 1940-м году, а в годы войны в нём располагалось печально известное ведомство Розенберга, которое грабило и вывозило в Германию культурные ценности с оккупированных территорий.

13. Вот так дома по улице Берестянской выглядят с фасадов.

14. А вот так — со дворов. В старой квартире моей бабушки окна комнат выходили на обе стороны дома, и я не знаю, где лучше ловил приёмник — знаю лишь факт о том, что несмотря на нахождение глушилки в прямой видимости от этих домов, "вражеские голоса" здесь были отлично слышны.

15. Старые дворы. По рассказам деда — у него был какой-то мощный УКВ-радиоприёмник серо-зеленого цвета, который ловил буквально всё, включая переговоры милицейских раций, и с помощью него можно было невозбранно слушать "Радио Свободу" и другие свободные радиостанции — с помехами, конечно, но всё же можно было узнать о том, что на самом деле происходит в мире.

16. Ещё я слышал, что некоторые местные умельцы заливали телескопическую антенну приёмника целиком ртутью — якобы это ещё больше усиливало сигнал (за достоверность этих сведений не ручаюсь).

17. Взлетим из двора дома ещё чуть выше. Вон она, глушилка — в кадре чуть правее трубы с дымом в центре фотоснимка. По прямой тут до неё не более километра, и даже на таком близком расстоянии всё прекрасно слушалось. Как видите — советская система подавления работала крайне "дыряво" и неэффективно —люди всё равно искали и находили доступ к правдивой информации.

18. И это говорит очень многое о том, насколько неэффективны любые системы подавления инакомыслия — люди всё равно найдут что-то, что сможет эти средства обойти. Да и в целом в наши дни смешно слышать про какие-то глушилки и "лазерные пушки против спутников" — в конце концов, в XXI веке более успешными оказываются не закрытые диктаторские вождества, а страны добрые и открытые.