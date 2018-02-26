Синоптики: Завтра будет до -29°С 26.02.2018, 17:45

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В отдельных районах ожидается небольшой снег.

27 февраля погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия Скандинавского антициклона, сформированного в очень холодной воздушной массе, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -18..24°С (в отдельных районах, при прояснениях -25..-29°С), по юго-западу страны -13..-17°С; максимальная днем -9..-15°С. Атмосферное давление в Минске будет слабо расти.

28 февраля - 1 марта территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины.