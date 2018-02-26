Вильнюс закупит средства защиты на случай аварии на БелАЭС 2 26.02.2018, 17:52

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Средства планируется приобрести и провести учения в 2019–2020 годах.

Муниципалитеты города Вильнюса и Швянчёнского района Литвы намерены за счет европейских средств помощи приобрести средства гражданской защиты на случай возможной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся в Островце, пишет Delfi.

Заведующая отделом гражданской безопасности Вильнюсской мэрии Сандра Норбутайте сообщила, что такие средства пока планируют закупить два самоуправления.

По ее словам, среди планирующихся к приобретению средств - комплекты мобильного оборудования по санитарной очистке, то есть большие палатки со специальными системами подачи воды и оборудованием по сбору использованной воды, душем и системами отопления.

В целом стоимость проекта составляет 1 млн евро, на Вильнюсское самоуправление вместе со средствами ЕС придется 500 тыс. евро, а на Швянченское – более 100 тыс. евро, оставшаяся часть средств будет предназначаться Беларуси. Средства будут выделены из Программы соседства ЕС, которая создана для поощрения сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси.

Средства планируется приобрести и провести учения в 2019–2020 годах.

Представители МВД Литвы информировали BNS о том, что сейчас готовится план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии. В плане будут намечены конкретные действия, например, эвакуация и убежища для населения, йодопрофилактика, ограничение потребления пищевых и непищевых продуктов, питьевой воды, зараженных радиацией. Для срочных действий, то есть для приобретения препаратов йодопрофилактики потребуется около 900 тыс. евро, а для модернизации системы оповещения населения и расширения радиуса их действия на территории в радиусе 100 км. от Островца потребуется около 9,5 млн. евро.

Литва обвиняет Беларусь в том, что АЭС в 50 километрах от Вильнюса и в 30 километрах от литовской границы строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Беларусь надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация "Росатом".