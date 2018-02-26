IKEA и Hasselblad выпустили серию снимков известных фотографов 26.02.2018, 18:25

Производитель фотоаппаратов вступил в коллаборацию с сетью IKEA, цель которой – демократизация искусства.

Мебельный гигант запускает коллекцию произведений искусства из знаменитых и удостоенных наград фотоснимков, которые были сделаны при помощи камер марки Hasselblad фотографами-профессионалами, пишет «Новое время».

Коллекция под названием Norrhassel будет состоять из восьми снимков. Бренды выбрали работы Дмитрия Агеева, Ларса ван де Гора, Ганса Стрэна, Али Раджаби, Тома Д. Джонса, Йоахима Шмайсера и Бары Прасиловой. Для организаторов коллаборации важно открыть общественности свободный доступ к искусству и тем самым вдохновить людей на творчество. Картины появятся в магазинах IKEA в августе 2018 года. Надеемся, что снимки дождутся открытия IKEA в Украине и мы сможем их купить.