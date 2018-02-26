В Вильнюсе прошла акция протеста перед посольством Беларуси 26.02.2018, 18:39

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Блогеры потребовали освободить незаконно осужденных людей.

Блогеры Александр Лапшин, Алескандр Алимов, Станислав Горбунов и Томас Бикелис провели акцию протеста перед посольством Беларуси в Вильнюсе требованием освободить из тюрьмы незаконно осужденных друзей.

«Прошло полгода после моего освобождения из азербайджанской тюрьмы, но две вещи мешают мне вернуться в обычный ритм жизни. Это желание в меру скромных сил наказать два людоедских режима, алиевский и лукашенковский. Во-вторых, я переживаю за жизнь моих друзей, незаконно осужденных и оторванных от своих семей в тюрьмах упомянутых государств», — написал Алексндр Лапшин в Facebook.

В белорусской тюрьме, по его словам, незаконно сидят британский бизнесмен Алан Смит, японский художник Даичи Йошида и белорусский краевед и патриот своей страны Алесь Юркойть.

«Пока мы с вами развлекаемся перед мониторами и в кругу семьи у себя дома, эти люди выживают в нечеловеческих условиях в витебской колонии номер 3. Издевательства, нарушения базовых прав заключенных, угрозы, шантаж, психологическое давление, лишение прав на общение с близкими и пытки. Все это на фоне плохого питания, отсутствия должного медицинского обслуживания и критической переполненности камер и бараков», — написал Лапшин.

Как отметил Лапшин в своем блоге, не секрет, что правитель Беларуси Лукашенко торговался за его с Россией и Израилем, предлагая не выдавать Азербайджану взамен на те, или иные преференции.

«Со мной в камере минского СИЗО были самые разные люди. Про несчастного японского художника Даичи Йошиду я рассказывал ранее. Парень умирает в тюрьме и ему еще сидеть почти три года. Схожая ситуация с британцем Аланом Смитом, осужденным на 2 года за якобы организацию незаконной миграции. Абсолютно бездоказательные обвинения, которым предшествовало вымогательство денег со стороны следователей», — написал Лапшин.

Потом была история с французским туристов Жоланом Виё, проведшим в гомельской тюрьме три месяца за найденную у него сувенирную пулю в рюкзаке. Сам же турист подошел и спросил белорусских таможенников, следует ли пулю декларировать. И был тут же арестован.

Он отметил, что и здесь Лукашенко вел торг, на этот раз на тему санкций со стороны Евросоюза. Вскоре Жолан был освобожден.

«Алесь Юркойть это другой мой друг и сокамерник по 75 камере минской тюрьмы. Один из лучших людей, что я знал в жизни. Патриот своей страны и просто умный и образованный человек. Его вина состояла в том, что он отказался давать лжесвидетельства против своих коллег. После чего его самого обвинили во взятках исключительно на основании показаний его сослуживца по ошмянской таможне, который дословно сказал на суде «я думаю, что Юркойть брал, ведь мы все брали», — отметил блогер.

Он сообщает, что Алесь не признал свою вину и никаких доказательств тому не было и быть не могло. По мнению Лапшина, Юркойть получил 7 лет в тюрьме за то, что «не повел себя как мерзавец».

19 декабря 2016 года его друзья из Латвии и Литвы организовали пикет там же — перед посольством Беларуси в Вильнюсе с требованием освободить самого Александра Лапшина.