Цены на нефть развернулись в минус 4 26.02.2018, 18:45

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Цены на «черное золото» снижаются вечером понедельника.

К 17.58 по минскому времени фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,31 процента до $66,89 за баррель, передает Reuters.

Ранее в пятницу котировки Brent поднимались почти на 3 процента при сокращении недельных запасов нефти в США.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились на 1,6 миллиона баррелей до 420,48 миллиона за неделю к 16 февраля, хотя аналитики предрекали рост на 1,8 миллиона баррелей.

Строгая дисциплина Саудовской Аравии по выполнению условий глобального пакта также поддержала рынок, говорят эксперты в отрасли.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в субботу, что объём добычи нефти в стране в январе-марте держался на уровне значительно ниже предусмотренной для неё в рамках сделки квоты, а экспорт – в среднем на уровне около 7 миллионов.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Соглашение действует до конца текущего года.