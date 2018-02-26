Партия Меркель одобрила коалиционный договор с социал-демократами 1 26.02.2018, 18:55

Ангела Меркель

Фото: grushevskogo5.com

Съезд ХДС проголосовал за подписание соглашения с СДПГ об образовании нового коалиционного правительства.

Делегаты партийного съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в понедельник, 26 февраля, подавляющим большинством проголосовали за заключение коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Подписание договора об образовании правительства с социал-демократами одобрили 975 присутствующих на съезде членов ХДС, против выступили всего 27 человек, передает «Немецкая волна».

Ранее лидер ХДС Ангела Меркель (ХДС) призвала своих однопартийцев одобрить правительственную коалицию блока ХДС/ХСС и СДПГ. Канцлер ФРГ заявила, что формирование нового правительства является обязательством партии перед избирателями.

Теперь для создания в Германии нового правительства необходимо, чтобы коалиционное соглашение одобрили рядовые члены СДПГ. Исход письменного «референдума» социал-демократов станет известен 4 марта.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - новый генеральный секретарь ХДС

Меркель также подчеркнула, что христианским демократам необходимы программные обновления, и в связи с этим призвала делегатов съезда ХДС проголосовать за предложенную ею кандидатуру нового генерального секретаря.

За предложенную Меркель кандидатуру - нынешнего премьера-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр - проголосовали 785 из 794 депутатов. Она сменит на посту генсека партии 43-летнего Петера Таубера, который подал в отставку неделю назад.