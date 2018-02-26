Как белорусы переживают сильный мороз 26.02.2018, 19:02

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Лыжи в школах отменили, таксисты «прикуривают» заглохшие авто.

В Беларуси — настоящая зима, с морозом и снегом. В ближайшие сутки, 27 февраля, ночью может подморозить до -29 °C, говорят синоптики. В школах физкультуру с улиц переносят в спортзалы, есть работодатели, которые разрешают работать из дома или выдают валенки. Tut.by поговорил с людьми, жизнь которых меняют большие морозы.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Офисные работники. Некоторым разрешили поработать из дома, пока мороз

«Разрешил сотрудникам работать из дома до 1 марта. В такую погоду надо беречь близких тебе людей», — написал сегодня на Facebook руководитель консалтингового агентства Андрей Гусаров.

Такое решение Гусаров принял утром в понедельник, когда прочитал прогноз на неделю.

— У нас в пятницу был небольшой корпоратив, и в офисе забыли закрыть окно. Стало ясно, что не стоит ожидать, что на работе будет тепло. Тем более что времени на дорогу у людей уйдет больше, чем обычно. Сам сегодня ехал в офис: чтобы добраться из Веснянки в Веснянку у меня ушло 45 минут. «Убер» можно было за 12−13 рублей заказать хоть сразу, но я решил не переплачивать. За услуги обычной службы такси заплатил пять рублей.

Таксисты. Чаще ездят на заказы и «прикуривают» заглохшие авто

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В неморозный будний день в утренний час пик — с 7 до 9.30 утра — можно сделать в среднем три-пять заказов. А в такой мороз это может быть и восемь, и девять заказов. Люди говорят: холодно стоять, выходим — сразу замерзаем, — рассказывает таксист Александр Шляпов из службы 152.

Таксистам в эти дни приходится чаще выезжать на короткие расстояния — по три-пять километров, рассказывает собеседник.

— Еще есть такая услуга — «прикурка» автомобиля. У человека с утра не заводится машина — он звонит в службу такси и диспетчер отправляет к нему машину с проводами. Если в обычные дни мы раз в неделю на такой заказ можем выезжать, то только сегодня у меня два таких заказа было, — говорит Александр Шляпов.

Школьники. Физкультура — в зале, лыжи отложили

— Мороз пока отразился только на уроках физкультуры. На прошлой неделе мы активно катались на лыжах — у нас большой стадион, лыжня захватывает фруктовый сад. Но когда температура ниже минус 15 градусов — мы на улицу детей выводить не имеем права, — рассказала завуч Ждановичской средней школы Ольга Цырулик. — Прямо сейчас на градуснике -14, но есть ветер — мы еще и это учитываем, ощущается как все -20ºС. Так что дети занимаются физкультурой в зале.

По мнению учителя, учеников младших классов такие изменения даже расстраивают.

— Играют в снежки, катаются с горки. Для них мороз не преграда, малыши даже несут с собой в школу что-то, на чем будут кататься с горки, замечала это. А старшеклассники, наверное, не расстраиваются. Для них заниматься физкультурой на улице часто то холодно, то колготки не те, — улыбается завуч.

По словам Ольги Цырулик, родители учеников 1−4 классов имеют право не отправлять ребенка в школу, если температура за окном — минус 25ºС.

— Но есть же родители, которым нужно на работу, а первоклашку без присмотра не оставить. В таком случае они могут привести ребенка в школу, где он целый день будет под надзором взрослых людей. Старшеклассников белорусские морозы не особенно касаются — они, конечно, в -25ºС идут в школу. Но если у ребенка признаки простуды, лучше остаться дома. Считается, что на один день дома мама может оставить ребенка, написав заявление. Если дня три — уже справка от доктора нужна.

Продавцы лотерей. Доплата и валенки

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Продавцы лотерейных билетов, как и многие другие работники торговли, продолжают работать на улице в мороз. Многие сидят в подземных переходах, на сквозняке.

Те работники, которые трудятся на холоде зимой, получают надбавку к зарплате, рассказали в РУП «Белорусские лотереи».

— Эту доплату они получают всю зиму, — говорит начальник отдела реализации Алла Петрович. — У нас есть холодные точки: на улице, в переходах, в некоторых магазинах. Реализаторы работают по договору поручения, у них нет фиксированного рабочего дня. Если человек мерзнет — мы его не будем держать насильно.

Продавцы лотерейных билетов одеваются тепло, берут чай, кофе, уходят в морозное время погреться.

— Валенки выдаем, если просят. Они есть на предприятии, — добавляет Алла Петрович.

Обходчики на БелЖД. От холода спасают электрички и спецодежда

Фото: Reuters

Обходчики путей на БелЖД работают на свежем воздухе, а значит, сейчас — на морозе.

— В такой мороз работы на путях не проводятся обычно. Но на обходы назначаются: надо обеспечивать безопасность движения, смотреть за рельсами и в такое время, — рассказывает бригадир пути Павел. — По нашему законодательству каждый час у работников должны быть десять минут обогрева. Но как это сделать, когда тебе еще идти 10 километров?

Павел рассказывает, что на дистанциях, где оживленное движение, все проще. Стараются делать так, чтобы обходчик за час успевал пройти участок до ближайшей станции, а потом садился в электричку — там отогревался и ехал на другой участок.

— У нас просто движение хорошее. На участках, где перегоны побольше и движение скудное, так не поступишь. Доплат за работу в мороз нет, но руководство в такое время старается сильно людей не напрягать, только по надобности. Несколько лет назад в ураган «Хавьер» — вот тогда люди по несколько суток торчали на работе, все были снеговиками. Правда, тогда не работали на обходе, все боролись со снегом на станции — надо было, чтобы стрелки переводились, — рассказывает Павел.

Мужчина хвалит специальные костюмы «Путеец», которые выдают на БелЖД.

— Они держат тепло и до -40ºС. Не продувается, спецзаказ для железной дороги. Обувь утепленная выдается, но по сравнению с костюмом не тот комфорт обеспечивает.