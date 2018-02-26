Данкверт перенес на 6 марта запрет на поставки молока из Беларуси 3 26.02.2018, 19:15

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Ранее запрет планировалось ввести с 26 февраля.

Россельхознадзор принял решение перенести на 18:00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Беларуси, сообщает служба.

Ранее запрет планировалось ввести с 26 февраля, передает interfax.by.

Речь идет о поставках пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.

«Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы после 18:00 6 марта 2018 года, будут возвращены в Беларусь», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, решение о запрете Россельхознадзор принял «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».

В последнее время Россельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Беларуси. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. Причем в 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

Обо всех случаях нарушений Россельхознадзор регулярно информировал белорусских коллег, но нарушения продолжались.

По данным Союзмолока, в январе-ноябре 2017 года доля Беларуси в поставках в РФ сухого обезжиренного молока составила 82% (95 тыс. тонн), сгущенного молока и сливок - 78% (172,4 тыс. тонн), несгущенных молока и сливок - 92% (269,2 тыс. тонн), молочной сыворотки и продуктов из натуральных компонентов молока - 90% (83,1 тыс. тонн).

В 2017 году Беларусь поставила в РФ 296,2 тыс. тонн молока и сливок против 239,4 тыс. тонн годом ранее (рост на 23,7%). В то же время поставки сгущенных и сухих молока и сливок снизились на 2,2%, до 187,7 тыс. тонн со 191,9 тыс. тонн в 2016 году.