Белорусской биатлонистке Блашко запретили два года выступать за Украину 18 26.02.2018, 19:30

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Дарья Блашко

Фото: biathlon.by

Белорусская федерация биатлона отказалась сокращать или отменять 2-летний карантин.

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко, которая в конце прошлого года получила украинское гражданство и начала выступать под флагом соседней страны, не сможет участвовать в официальных стартах в течение 2 лет.

Белорусская федерация биатлона отказалась сокращать или отменять 2-летний карантин, который автоматически налагается на спортсмена при смене гражданства.

Срок отсчитывается с момента последнего старта Дарьи на международной арене. А это март 2017 года. В качестве украинской спортсменки Блашко, которой сейчас 22 года, сможет выступать с марта 2019 года.

«Ничего страшного в этой ситуации я не вижу. О другом решении белорусской федерации мы и не мечтали», — сказала Дарья в беседе с «Еврорадио».

В конце лета прошлого года стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниорок собирается перейти в сборную Украины. Биатлонистка и ее тренер не смогли договориться с новым штабом сборной Беларуси по модели и условиях подготовки. С момента переезда в соседнюю страну Дарья Блашко выиграла три золотых медали на чемпионате Украины по летнему биатлону и два первых места — на зимнем.