По всему миру прошли марши памяти Бориса Немцова 26.02.2018, 19:51

Марш памяти Бориса Немцова прошел в тридцати городах России, а также в Европе и США.

Наиболее массово акция прошла в Москве – там в мероприятии приняли участие 50 тысяч человек, передает segodnya.ua.

Плакаты тщательно проверял цензор. Если надпись оскорбляла власть – плакат забирали. Главный вопрос мероприятия – когда накажут заказчиков убийства.

Один из символов марша – российский флаг с шестью дырками от пуль. Именно столько убийца выпустил в Бориса Немцова.

Его убили ночью 27-го февраля неподалеку от Кремля в 2015 году. Оппозиционер после ужина в ресторане со знакомой решил пешком пройтись домой. Киллеры догнали его на машине и выстрелили в спину и голову.

Исполнителей нашли довольно быстро: не более, чем за неделю. Это – пятеро чеченцев. Летом прошлого года убийце – Зауру Дадаеву дали 20 лет. По версии следствия, Немцова они убили за высказывания политика о мусульманах. Но родные, общественность и соратники оппозиционера не верят в эту версию и требуют наказать заказчиков.

Завтра в Москве активисты возложат цветы к импровизированному мемориалу Бориса Немцова и попытаются призвать власти переименовать большой Москворецкий мост, где убили политика, в мост Немцова. Между тем в Вашингтоне, завтра, и без призывов активистов, улица у российского посольства США будет носить имя Бориса Немцова.