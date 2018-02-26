Эксперты рассказали, выгодно ли покупать дизельные автомобили‍ 7 26.02.2018, 20:20

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Специалисты назвали преимущества и недостатки дизельных авто.

Несмотря на то, что дизельные автомобили расходуют меньше топлива по сравнению с бензиновыми, покупать их выгодно только тем автолюбителям, которые регулярно садятся за руль, считают специалисты.

Автомобильный эксперт Денис Смольянов отмечает, что покупка дизельной машины имеет смысл только в том случае, если водителю нужно ежедневно проезжать большие расстояния, передает vladtime.ru.

По его словам, необходимо не путать затраты на обслуживание и эксплуатацию.

«Раньше эксплуатация дизельных двигателей обходилась дешевле не только за счет того, что такие автомобили тратили меньше топлива, но и за счет того, что само топливо стоило дешевле. Сейчас ценник сравнялся», – отметил эксперт.

Что касается смены масла, то дизельные моторы нуждаются в обслуживании несколько чаще, при этом оно немного дороже.

Таким образом, дизельный двигатель окупает себя, если водитель проезжает более 30 000 км на легковой машине, а если эта цифра менее 20 000 км, то покупка дизеля невыгодна.

Такой тип топлива специалисты рекомендуют для больших авто, требующих двигатели с большим объёмом и мощностью. В таком случае дизельный вариант окажется выгоднее вне зависимости от пробега. Бензиновые агрегаты с большим объёмом менее экономичны по сравнению с «дизелями».