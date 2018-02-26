Не позорьтесь, власти!7
- Анатолий Шумченко, perspektyva.org
- 26.02.2018, 19:56
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Отменяйте закон по маршруткам.
Ситуация с маршрутками - это пример вопиющего безобразия и безответственности перед своим народом со стороны властей. Сколько людей простых поставили перед праздниками в невыносимое положение, сделав невозможными и затруднив поездки в регионах. Вот оно истинное отношение к малому бизнесу и проявилось сполна - конкурентов убирают с помощью законов, принятых без учёта мнения предпринимателей. Символично, что происходит это в момент начала действия директивы о либерализации.
Одна часть власти потратила кучу сил и времени на этот закон, чтобы доказать свои перемены в вопросах предпринимательства, а другая часть одним махом свела на нет все эти усилия. Причина проста - мнение бизнеса продолжает игнорироваться и какие бы распрекрасные речи не вёл Глава государства, в реальности всё выглядит так, как есть - плевали и будут плевать на мнение предпринимателей чиновники, потому что никогда не отвечали перед своим народом, а потому нечего бояться, можно продолжать уничтожать и отжимать бизнес, используя различные предлоги.
Хочется сказать, не можете работать, не выдерживаете конкуренции с маршрутками частных компаний - уйдите прочь, не вводите страну в хаос в области перевозок пассажиров. Позор, когда хорошо отлаженный механизм бизнеса ломают в угоду своим корыстным интересам.
Вчера ИП мешали, сегодня маршрутки стали неугодными и тоже мешают, завтра кто?!
Плохому танцору одно место мешает - наш случай!
Правительство, пока не поздно и не опозорились в конец, отменяйте новый Закон по маршруткам, не мешайте народу жить и работать. Мой вам совет.
Анатолий Шумченко, perspektyva.org