Не позорьтесь, власти! 7 Анатолий Шумченко, perspektyva.org

26.02.2018, 19:56

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Анатолий Шумченко

Фото: «Радыё Свабода»

Отменяйте закон по маршруткам.

Ситуация с маршрутками - это пример вопиющего безобразия и безответственности перед своим народом со стороны властей. Сколько людей простых поставили перед праздниками в невыносимое положение, сделав невозможными и затруднив поездки в регионах. Вот оно истинное отношение к малому бизнесу и проявилось сполна - конкурентов убирают с помощью законов, принятых без учёта мнения предпринимателей. Символично, что происходит это в момент начала действия директивы о либерализации.

Одна часть власти потратила кучу сил и времени на этот закон, чтобы доказать свои перемены в вопросах предпринимательства, а другая часть одним махом свела на нет все эти усилия. Причина проста - мнение бизнеса продолжает игнорироваться и какие бы распрекрасные речи не вёл Глава государства, в реальности всё выглядит так, как есть - плевали и будут плевать на мнение предпринимателей чиновники, потому что никогда не отвечали перед своим народом, а потому нечего бояться, можно продолжать уничтожать и отжимать бизнес, используя различные предлоги.

Хочется сказать, не можете работать, не выдерживаете конкуренции с маршрутками частных компаний - уйдите прочь, не вводите страну в хаос в области перевозок пассажиров. Позор, когда хорошо отлаженный механизм бизнеса ломают в угоду своим корыстным интересам.

Вчера ИП мешали, сегодня маршрутки стали неугодными и тоже мешают, завтра кто?!

Плохому танцору одно место мешает - наш случай!

Правительство, пока не поздно и не опозорились в конец, отменяйте новый Закон по маршруткам, не мешайте народу жить и работать. Мой вам совет.

Анатолий Шумченко, perspektyva.org