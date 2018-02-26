БГУ поднял цены на обучение 1 26.02.2018, 20:07

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Три самые дорогие специальности главного университета страны – гуманитарные.

Так, с 1 марта больше всего за учебу заплатят студенты 1-3 курсов дневного отделения на специальностях «правоведение», «экономическое право» и «международное право» – по Br 3 136. Предыдущая цена – Br 2 851, передает официальный сайт БГУ.

Дешевле всего можно учиться на специальностях «белорусская филология», «русская филология» и «социальная работа» – за Br 2 242. Предварительная цена составляла Br 2039.

Изменения объясняют ростом тарифной ставки, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава и увеличением тарифов на коммуналку.

Последний раз цены поднимали в августе 2017-го.