МИД Украины: Беларусь до сих пор не объяснила похищение Павла Гриба 26.02.2018, 20:09

Павел Гриб

Украинец Павел Гриб был похищен российским спецслужбами в Гомеле.

Министерство иностранных дел Украины не получило никакого ответа от белорусской стороны об исчезновении в Гомеле украинца Павла Гриба и перевозки его в российское СИЗО в августе 2017 года.

Об этом «Украинской правде» сообщили в дипломатическом ведомстве.

«По состоянию на сегодня мы не получали от Беларуси объяснений, почему он был задержан, какие были обстоятельства его исчезновения», – сказали в МИД Украины.

На данный момент официальных предупреждений о посещения Беларуси украинцами нет, но МИД Украины все же рекомендует украинским гражданам быть осторожными при посещении нашей страны.

«С учетом ситуации с Грибом и других случаев, когда людей похищали на территории Беларуси, нужно быть более осторожными при посещении этой страны, тем более, учитывая, что она имеет общую въездную зону с Россией и входит в единое военно-политическое пространство с ней», – сказала пресс-секретарь МИД Украины.

Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что 22 февраля впервые за 3 месяца украинскому консулу удалось посетить его сына.

Он отметил, что по словам консула, парень очень бледный, продолжает жаловаться на плохое состояние здоровья, сильную боль в желудке, общую слабость и потерю веса. Также отец сообщил, что с ноября прошлого года руководство СИЗО не передало Павлу ни одного письма от родных.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. На автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает. Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

15 декабря 2017 года суд Краснодара продлил срок содержания под стражей Гриба до 4 марта 2018 года.